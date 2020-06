UniCaps stärkt Vertrieb: umfassende Kooperation mit Importhaus Wilms / Nächster Wachstumsschritt für Start-up: UniCaps vertreibt die Marken MyCoffeeCup und MyTeaCup ab 1. Juli über Importhaus Wilms

Frankfurt (Oder) (ots) - Zum 1. Juli 2020 starten der Bio Kaffee- und Teekapselanbieter UniCaps und das Importhaus Wilms im deutschen und österreichischen Einzelhandel für die Marken MyCoffeeCup und MyTeaCup eine umfassende Vertriebspartnerschaft. Mit ihrer Unterschrift legten die Geschäftsführer Dirk N. Tillmann von UniCaps und Karl J. Henecka des Importhaus Wilms das Fundament für weiteres solides Wachstum. Bislang vertrieb das Lebensmittel Start-up aus Frankfurt (Oder) seine nachhaltigen Kapselprodukte in Eigenregie. Zukünftig wird das Importhaus Wilms den Vertrieb der UniCaps-Marken MyCoffeeCup und MyTeaCup in den Vertriebskanälen Lebensmitteleinzelhandel und Drogerie verantworten und vertiefen. Durch die Partnerschaft erweitert Importhaus Wilms sein nachhaltiges Markenportfolio um den Bereich Kaffee und Tee. Für beide Unternehmen ist die langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit eine große Chance, gemeinsam weiter zu wachsen und das nachhaltige Produktportfolio in etablierten Produktkategorien für den Einzelhandel weiter auszubauen.Dirk N. Tillmann, Geschäftsführer von UniCaps : "Die Kooperation mit dem Importhaus Wilms ist für uns ein wichtiger Wachstumsschritt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Wir sind heute schon Marktführer für CO2-neutrale Kaffees und Tees in Kapseln, und das in Bio-Qualität. Wir wollen weiter wachsen und das Importhaus Wilms ist der richtige Partner dafür. Denn mit dem Importhaus Wilms als Vertriebspartner haben wir die Möglichkeit den Handel für unser Markengeschäft in Deutschland und Österreich in der Tiefe zu bedienen. Das ist ein wirklicher Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte."Karl J. Henecka, Geschäftsführer Importhaus Wilms : "Die beiden Marken MyCoffeeCup und MyTeaCup von UniCaps wachsen sehr dynamisch und vereinen alle aktuellen und für uns wichtigen Nachhaltigkeitsthemen: Bio-Qualität, CO2-Neutralität sowie industrielle Kompostierbarkeit. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft."Über UniCapsDie UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann gegründet. Das Start-up beschäftigt rund 40 Mitarbeiter. UniCaps bietet unter den Marken MyCoffeeCup und MyTeaCup hochklassige Bio-Kaffees und Bio-Tees in zertifizierten industriell kompostierbaren und CO2- neutralen Kapseln ohne Aluminium an - geeignet für gängige Kapselmaschinen des Nespresso®*-Systems. Die Mission von UniCaps ist es, seinen Kunden einen nachhaltigen Kaffee- und Teegenuss zu bieten, der nicht zulasten der Umwelt geht - und bei dem sie gleichzeitig nicht auf den gewohnten Komfort einer Kapselmaschine verzichten müssen. Die Kapseln sind im stationären Handel (u.a. bei Rossmann, Rewe, Edeka, dm) sowie online unter http://www.my-cups.de und Amazon erhältlich.Über das Importhaus WilmsDas Importhaus Wilms verfügt über Deutschlands größte unabhängige Marketing- und Vertriebsorganisation. Die Gesellschaft ist Teil der Hamburger Zertus-Gruppe und feiert dieses Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Zur Zertus-Gruppe gehören neben Importhaus Wilms als internationale Marketing-und Vertriebsplattform auch mehrere Produktionsbetriebe in Deutschland und Europa (u.a. Dextro Energy, Pulmoll, Bio-Zentrale, Kinnerton, Humdinger und Lir).*Marke eines DrittenAnsprechpartner für Medienvertreter:Bernstein Group für UniCaps GmbH Ralf Kunkel Tel.: +49 30 2757 23 21 E-Mail: kunkel@bernstein-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/134675/4635210 OTS: UniCapsOriginal-Content von: UniCaps, übermittelt durch news aktuell