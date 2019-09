UniCaps investiert über eine Million Euro in Produktionsstandort / CO2-freie Kaffeeproduktion gänzlich im eigenen Werk / Jährliche Kapazität steigt auf 250 Millionen Kapseln

Weitere Suchergebnisse zu "Kaffee NYBOT Rolling":

Frankfurt (Oder) (ots) - Das Lebensmittel-Start-up UniCaps weitetdie Produktion kompostierbarer Bio-Kaffee- und Tee-Kapseln amStandort Frankfurt (Oder) stark aus. Das Unternehmen investiert dafürmehr als eine Million Euro in seine Produktionsstätten. Künftigbildet UniCaps die CO2-freie Kaffeeherstellung gänzlich im eigenenWerk ab. Zudem verstärken mehrere Neuzugänge das Technologie-Team.Dirk N. Tillmann, Geschäftsführer von UniCaps: "Die Nachfrage nachunseren Kaffee- und Teekapseln ist ungebrochen hoch und wächst stetigweiter. Besonders im stationären Einzelhandel und im Online-Shopverzeichnen wir einen stark ansteigenden Absatz. Für uns ist deshalbjetzt der richtige Zeitpunkt, in den Ausbau unsererProduktionskapazitäten und damit auch in den Standort Frankfurt(Oder) zu investieren. In unserem Werk installieren wir dafür einekomplett neue Produktionslinie, die uns erlaubt, die gesamteKaffeekapsel-Abfüllung selbst abzubilden. Das heißt: Wir röstenunsere hochqualitativen Bohnen schonend selbst, mahlen sie und füllensie anschließend in unsere biologisch abbaubaren Kapseln ab. Durcheine neue Abfülllinie können wir künftig bis zu 250 Millionen Kapselnpro Jahr herstellen - mehr als doppelt so viele wie zuvor."Darüber hinaus optimiert UniCaps seine Öko-Bilanz. Die gesamteWertschöpfungskette von UniCaps ist ab sofort CO2-neutral. "Nicht nurfür unsere Kunden ist das Klima wichtig, auch für uns gilt: Wirwollen unsere Produkte nicht auf Kosten Dritter und auf Kosten derUmwelt herstellen", sagt Dirk N. Tillmann. "Deshalb haben wir unsereProduktions- und Logistikprozesse umgestellt. Von der Ernte bis zurAuslieferung in die Regale der Händler ist die Wertschöpfungsketteals klimaneutral zertifiziert." Einige Prozesse wie etwa dieHerstellung der Kapselhüllen erfolgen allein unter Einsatz vonWasserkraft. Für andere Produktionsschritte wie die Ernte oder denTransport des Kaffees erwirbt UniCaps Klimazertifikate zurKompensation, deren Erlös in kontrollierte Projekte zur Aufforstungdeutscher Wälder fließt, wie Dirk N. Tillmann erläutert: "Für uns istdas schon deshalb naheliegend, weil unsere Kapseln auch aus Lignin,einem Nebenprodukt der Holz- und Papierindustrie, bestehen. Wirwollen damit als Beispiel für einen neuen Nachhaltigkeitsstandard inder Industrie vorangehen. All unsere Projekte werden transparent fürunsere Kunden, unter anderem über unsere Webseite, nachvollziehbarsein."Um die bestehenden Produkte weiterzuentwickeln und permanentInnovationen zu liefern, verstärkt sich UniCaps auch personell: Fürdas Team Technologie und Produktentwicklung konnte das Start-upmehrere Fachkräfte gewinnen, die aus Leitungsfunktionen bei großenKaffeekapsel-Herstellern kommen. "Die neuen Kollegen sind für unsSchlüssel-Mitarbeiter", so Dirk N. Tillmann. "Sie werden uns helfen,unsere ambitionierten Technologieprojekte weiter voranzutreiben undunsere Produkte noch besser zu machen, sodass wir uns noch stärkervon der Konkurrenz abgrenzen können."Über UniCapsDie UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann gegründet. DasStart-up beschäftigt rund 25 Mitarbeiter. Mit den Marken My-CoffeeCupund My-TeaCup bietet UniCaps Bio-Kaffee und Bio-Tees inzertifizierten kompostierbaren Bio-Kapseln an. Die Kapseln sind imstationären Handel u.a. bei REWE, dm, Kaufland, Hit Dohle, regionalbei Edeka, Tegut, Globus und Metro erhältlich. Online lassen sich dieKapseln auf my-cups.de und bei Amazon beziehen.Ansprechpartner für Medienvertreter:Bernstein Group für UniCaps GmbHRalf KunkelTel.: +49 30 2757 23 21E-Mail: kunkel@bernstein-group.comOriginal-Content von: UniCaps, übermittelt durch news aktuell