UniAsiaPacific net A: Gut zu wissen!

UniAsiaPacific net A gelang es in den vergangenen 52 Wochen, genauer gesagt am 17. Februar 2021 ein Kurshoch von 192,17 Euro zu notieren. Seither rutschte der Kurs um -13,16 Prozent in Richtung Süden. Schwierig, für die Investoren von UniAsiaPacific net A in den letzten 265 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu behalten.

Zählt diese Rendite zum Höhenflug?

UniAsiaPacific ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung