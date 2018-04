Ungünstige Witterung belastet Bautätigkeit - Arbeitsvolumen und Bruttolohnsumme sinken im Februar kräftig

Wiesbaden (ots) - Die Auswertung der von den Unternehmen derBauwirtschaft an SOKA-BAU übermittelten Beitragsmeldungen hatergeben, dass das effektive Arbeitsvolumen im Februar saisonbereinigtgegenüber dem Vormonat deutlich um 5,0 % gesunken ist. Bereits zuJahresbeginn war das Arbeitsvolumen gesunken. Auch dieBruttolohnsumme ging kräftig zurück (- 6,0 %), während die Zahl dergewerblichen Arbeitnehmer konstant blieb.Dabei hat wohl auch die strenge Witterung zu der schwächerenBautätigkeit beigetragen. So war der Monat Februar deutlich kälterals üblich mit teilweise strengem Frost. Auch die Frühindikatorenzeigten sich zuletzt wieder schwächer. Nachdem Großaufträge imDezember zu einem starken Anstieg der (volumenmäßigen)Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe geführt hatten, sind diese imFebruar wieder deutlich gesunken (- 12,8 %). Auch dieBaugenehmigungen im Hochbau haben im Januar wieder nachgegeben (- 4,8%). Der Rückgang erstreckte sich über den Wohnungs- undNichtwohnungsbau.Die Rahmenbedingungen für die Bauwirtschaft haben sich in denvergangenen Wochen kaum verändert. Die Zinsen für neueWohnungsbaukredite sind im Februar weiter leicht gestiegen und dieNeukreditvergabe hat nach Daten der Deutschen Bundesbank zuletztetwas nachgegeben. Das von der Regierung bereits angekündigteBaukindergeld dürfte zudem dazu führen, dass viele private Haushaltemit dem Bau des Eigenheims (bzw. dem Antrag auf Baugenehmigung) biszur Verabschiedung des Gesetzes warten. Die Aussichten für denWirtschaftsbau sind nach wie vor gut. Kapazitätsengpässe imVerarbeitenden Gewerbe haben bereits zu drastischen Lieferengpässengeführt und stoßen Erweiterungsinvestitionen an. Der Hauptverband derDeutschen Bauindustrie und der Zentralverband des DeutschenBaugewerbes erwarten für dieses Jahr einen Anstieg des Umsatzes imBauhauptgewerbe um 4,0 %.Pressekontakt:Dr. Torge Middendorf, Tel.: 0611/707-2720, TMiddendorf@soka-bau.deOriginal-Content von: SOKA-BAU, übermittelt durch news aktuell