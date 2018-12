Unglücke vermeiden: Rauchmelder retten Leben / Deutscher Feuerwehrverband informiert über bundesweite Installationspflicht (FOTO)

Berlin (ots) -"Gerade in der Weihnachtszeit müssen die Feuerwehren immer wiederbei tragischen Brandunglücken helfen, die durch Kerzen verursachtwurden", erklärt Hermann Schreck, Vizepräsident des DeutschenFeuerwehrverbandes (DFV): "Rauchmelder würden hier in fast jedem Falldas Schlimmste verhindern. Viele Brände werden viel zu spät entdecktund führen dann oft zu Personenschäden durch Rauchgasvergiftungen."Rauchmelder in der Wohnung verringern dieses Risiko enorm, indemsie rechtzeitig Alarm geben. "Die Lebensretter gibt es schon füreinen recht geringen Preis im Fachhandel. Sie dürfen in keinemKinderzimmer und in keinem Schlafzimmer fehlen", appelliert derDFV-Vizepräsident. Die Rauchmelderpflicht für privaten Wohnraum giltin allen 16 Bundesländern für Neubauten. Für Bestandsbauten gibt esje nach Landesbauordnung unterschiedliche Übergangsfristen - so sindsie etwa ab 1. Januar 2019 im Freistaat Thüringen verpflichtend. EineÜbersicht, wo und durch wen Rauchwarnmelder anzubringen sind, gibt esunter www.rauchmelder-lebensretter.de.Die kostengünstigen Lebensretter gibt es unter anderem inBaumärkten, Verbrauchermärkten, im Feuerwehr- und imElektrofachhandel sowie beim Versandhaus des DeutschenFeuerwehrverbandes (www.feuerwehrversand.de).Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell