Ein Unglück kommt selten allein ...

Kandel/Pfalz (ots) - Wen Gott liebt, der stirbt früh - hieß esüber Mozart, der mit knapp 36 Jahren verstarb und Frau und zweiKleinkinder hinterließ. Heute ist ein so früher Tod zwarglücklicherweise seltener, aber wenn er vorkommt, trifft er dieHinterbliebenen völlig unvorbereitet. Gerade junge Paare - ob mitoder ohne Kinder - sollten für einen solchen Fall Vorkehrungentreffen, um den überlebenden Ehegatten abzusichern und seinealleinige Handlungsfähigkeit zu bewahren. Sonst tritt zummenschlichen ein juristisches Unglück hinzu.Wenn eine junge Mutter oder ein junger Vater überraschendverstirbt, ist der persönliche Schmerz groß. Nicht selten drohendarüber hinaus juristische Schwierigkeiten, wenn für diesen Fallkeine Vorsorge getroffen wurde. Ohne besondere Regelungen in einemErbvertrag oder einem Testament finden sich die Überlebendenregelmäßig in Erbengemeinschaften wieder: Wenn Kinder da sind, bildender überlebende Ehegatte und die Kinder eine Erbengemeinschaft; gibtes keine Kinder, sind der überlebende Ehegatte und die Eltern desVerstorbenen oder dessen Geschwister in dieser Zwangsgemeinschaft.Nur in seltenen Fällen ist der überlebende Ehegatte gesetzlicherAlleinerbe. Waren die Eltern beim Tod eines Partners nichtmiteinander verheiratet, erbt der Überlebende ohne Testament oderErbvertrag gar nichts.Erbengemeinschaften sind regelmäßig unerwünscht. Möchte derÜberlebende beispielsweise das gemeinsame Haus verkaufen (oder musser es aus wirtschaftlichen Gründen), braucht er die Zustimmung deranderen und muss sie ggf. auszahlen. Minderjährige Kinder könnennicht selbst entscheiden; der überlebende Elternteil benötigt dieZustimmungen eines sog. Ergänzungspflegers und des Familiengerichts.Diese Verfahren brauchen viel Zeit und können einen notwendigenVerkauf stark verzögern - es droht auch noch ein wirtschaftlichesUnglück.Um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, sollten junge Eltern frühvorsorgen. Sie können sich wechselseitig zum Alleinerben einsetzen,um eine Erbengemeinschaft zu verhindern. Dann bleibt der Überlebendein jedem Fall allein handlungsfähig. Auch können die Kinder bereitszu sog. Schlusserben eingesetzt werden, also zu den Erben desüberlebenden Ehegatten.Manchmal sterben sogar beide Elternteile früh. Auch für diesenFall kann vorgesorgt werden. So können die Eltern für dieminderjährigen Kinder als Erben Testamentsvollstreckung anordnen.Dadurch kann geregelt werden, wann und wie viel Vermögen ein Kind ausdem Nachlass erhält, beispielsweise einen festen monatlichenGeldbetrag zur Finanzierung der Ausbildung und der Lebenshaltungsowie einmalige Beträge zu festen Anlässen (Geburtstag,Ausbildungsabschluss usw.). Testamentsvollstreckung wird manchmal biszum Alter der Kinder von 25 Jahren angeordnet, weil Kinder dannhäufig für vernünftiger gehalten werden als mit 18.Minderjährige Kinder, die keine Eltern als Sorgeberechtigte haben,brauchen einen Vormund, der vom Familiengericht bestellt wird. Auchhierauf können die Eltern Einfluss nehmen, indem sie für ihre Kinderausgewählte Vormünder benennen. Von dieser Festlegung darf dasFamiliengericht nur ausnahmsweise abweichen.Zusätzlich zu all diesen Maßnahmen sollten die Elternwechselseitige notarielle Vorsorgevollmachten erteilen.Vorsorgevollmachten gelten üblicherweise über den Tod hinaus undgeben dem (überlebenden) Ehegatten u.a. Bankvollmacht,Auskunftsrechte gegenüber Versicherungen etc. Die Vollmachtenerlauben es, besonders schnell zu handeln, noch bevor der Erbvertragoder das Testament eröffnet ist. Schließlich kann neben derVorsorgevollmacht eine Patientenverfügung errichtet werden, umweitere Regelungen für den Fall eines medizinischen Unglücks zutreffen.Kompetente Ansprechpartner in all diesen Fragen sind Notare, diefür junge Paare passende Testamente oder einen Erbvertrag entwerfenkönnen.