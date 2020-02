Unglaublichster Datenraub der Geschichte: Methode Trump veröffentlicht

Hannover (ots) - Anonymen Hackern ist es gelungen, die höchste Sicherheitsstufezu knacken und in geheimste Gedankengänge einzudringen. Betroffen istUS-Präsident Donald Trump. Offenbar wurden geheime Strategie-Daten undhochverschlüsselte vertrauliche Dossiers decodiert. Die Hacker sind an einerStelle eingebrochen, die seit geraumer Zeit unbewacht war: Trumps Gehirn. Diegeheimen Dossiers und Strategien-Daten werden diesmal allerdings nicht überWikileaks enthüllt, sondern gedruckt und in eBook-Form veröffentlicht: "MethodeTrump. Die Kunst der faktenfreien Beleidigung."Bislang galt nur eines als verlässlich - seine Unverlässlichkeit. Mit den jetztveröffentlichten Strategien werden Trumps Regeln zum ersten Mal für eineweltweite Öffentlichkeit vorgestellt und sichtbar gemacht. Denn Trumpssystematische Vorgehensweisen wurden bislang nur unzureichend gewürdigt. Schnellwird klar: Trump verfolgt eindeutige und nachvollziehbare Strategien, um dieWeltöffentlichkeit, aber auch die nationale US-amerikanische Öffentlichkeit mitseinen täglichen Botschaften in den Bann zu ziehen. Seine wichtigste Methode istdabei: Die Kunst der faktenfreien Beleidigung.Neues Buch: "Methode Trump. Die Kunst der faktenfreien Beleidigung."ISBN: 9798607120818.eBook: 6.90 EuroTaschenbuch: 13.80 EuroBestellbar unter: https://www.amazon.de/dp/B084DCBT6LDer Autor: Dr. Roman Haase, Politikwissenschaftler, ist Positionierungsexperteund war Pressesprecher verschiedener Landesregierungen, Chefredakteur,Programmdirektor und Geschäftsführer.Pressekontakt:Informationen: cr2-media.deemail: Info(ät)cr2-media.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/68841/4509132OTS: CR2-MediaOriginal-Content von: CR2-Media, übermittelt durch news aktuell