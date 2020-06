Unglaublicher Boom – jetzt in die richtige Branche investieren

Liebe Leser,

der Boom an den Märkten geht in die nächste Runde. Nun hat etwa der Dax einen weiteren Aufschlag von gleich 3,5 % geschafft. Es geht in jeder Hinsicht voran. Und das gilt auch für die Biotechnologie, die noch einmal stärker ist als der Hauptindex in Deutschland. In den kommenden Tagen erwarte ich einen weiteren Aufwärtsmarsch auf die nächsten Tops. Allzeithochs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung