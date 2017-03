Aurelius-Aktionäre müssen heute einen Kursverlust von zweitweise über 30% verbuchen. Hintergrund ist eine vermeintliche Short-Attacke von "Gotham City Research". Dieser selbst ernannte Research-Dienst zweifelt in einer Studie die Gewinne von Aurelius an und errechnete einen Substanzwert der Papiere. Wörtlich heißt es in der Studie:"Aurelius’ shares are worth no more than...