Berlin (ots) -Wer Japan hört, denkt in der Regel zuerst an Kirschblüten,High-Tech-Roboter und Sushi-Restaurants, an Sumo-Ringer,Yakuza-Gangster und Samurais. Japan - das sind aber auch mehr als6.000 Inseln im Pazifik, verteilt auf drei Klimazonen, darunterebenso verschneite Gebirge wie subtropische Feuchtregionen. Dankeinzigartiger klimatischer und geologischer Bedingungen ist dieArtenvielfalt des Landes mancherorts überwältigend. Die auf dergrößten Insel Honshu lebenden Tiere haben sich an ein Leben in denbis zu 3.000 Meter hohen Bergregionen angepasst - und an den immerweiter in ihren Lebensraum vordringenden Menschen.Schneebedeckte Gipfel, endlose Wälder, zerklüftete Steilklippen:Honshus vielseitige Landschaften bieten ideale Lebensräume fürKragenbären, Japanmakaken, Ruderfrösche, riesige Karpfen,Leuchtkäfer, Shiba-Affenhunde, Sikahirsche und viele weitere selteneArten. Tanuki-Marderhunde fühlen sich sogar unter den 37 MillionenEinwohnern der Mega-Metropole Tokio zu Hause.Um dieses andere, für viele unbekannte Japan geht es in der neuenWELT-Dokumentation "Wild Japan: Land der tausend Inseln - Honshu".Eine Reise in ein faszinierendes Land, dessen Bewohner ein enges Bandmit Natur und Wildnis verbindet. Auf nach Japan!