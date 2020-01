Ungewollt gefährlich - über 2,2 Mio. Webseiten betroffen: So mancher zieht einen Nutzen daraus (FOTO)

Berlin (ots) - Dass es Cyberangriffe, Schadsoftware und Betrugswebseiten gibtund die Gefährdung ständig zunimmt, ist hinlänglich bekannt. Doch nehmen esweder Webseitenbetreiber noch Nutzer ausreichend ernst, dass auch fehlendeSSL-Verschlüsselungen, Pflichtangaben oder ein unzureichender Datenschutz aufWebseiten einen erheblichen Schaden verursachen können."Dass eine mangelhaft erstellte Webseite gleich drei große Risiken beinhaltenkann, war mir so nie bewusst", sagt Fabian Fraunhofer von der BWS FraunhoferGmbH, Sanitär-Heizung-Meisterbetrieb aus Brunnthal bei München. Fraunhoferweiter dazu: "Wir legen in allen Bereichen unseres Unternehmens großen Wert aufSicherheit. Die Anpassung unserer Webseite an den IWTS-Standard (InternationalWebsite Trust Standard) hat uns nun auch die Sicherheit gegeben, dass diese densicherheitsrelevanten und rechtlichen Anforderungen entspricht."Über 1,8 Mio. Webseiten, von zumeist kleineren Unternehmen, beinhalten Mängel.Die Gefahren sind vielschichtig und betreffen sowohl Webseitenbetreiber als auchEndverbraucher. "Abmahnungen, eine Aussperrung aus dem Browser oder sogar derVerlust der ganzen Webseite sind Risiken für Webseitenbetreiber, wenn rechtlicheoder sicherheitsrelevante Vorgaben nicht erfüllt werden. Endverbraucher sindebenfalls Gefährdungen ausgesetzt und können Opfer von Datenmissbrauch, Phishingoder Betrug werden", erklärt Michael Turko, Geschäftsführer des Fachverbandsdeutscher Webseiten-Betreiber (FdWB). "Wir wollen für das ThemaWebseitensicherheit intensiv sensibilisieren. Jetzt können Webseitenbetreibermit dem IWTS-Standard selbst kontrollieren, ob wichtige Anforderungen an ihreWebseiten erfüllt werden und, falls nicht, diese anpassen", so Turko weiter.Auf der Webseite iwts-standard.com stehen alle Informationen.Webseitenbetreiber, die Hilfe brauchen, können sich auch beim FdWB auf der Seitefdwb.de beraten lassen.Wer alle Anforderungen an eine Webseite erfüllen möchte sowie Nutzern undEndverbrauchern mit einem Sicherheitssiegel zeigen möchte, dass die Webseitesicher ist, kann eine IWTS-Zertifizierung für Webseiten absolvieren."Die IWTS-Zertifizierung ist das erste umfangreiche Prüfverfahren, das von einerunabhängigen, staatlich akkreditierten Zertifizierungsstelle durchgeführt wird",erklärt Dr. habil. Rainer Friedel, Geschäftsführer der Control Union Academy,der den neuen Standard mitentwickelt hat.Der FdWB unterstützt Webseitenbetreiber auf eine einfache und verständlicheWeise, das moderne Internet und die vielen Anforderungen zu verstehen. Dasfördert der Fachverband durch Maßnahmen wie kostenfreie Informationen, Beratungund, bei Bedarf, eine Vermittlung an geeignete IT-Dienstleister. Damit leistetder FdWB eine wichtige Hilfestellung zum Verständnis von komplexem Fachwissenfür die Bereiche Internet und Webseiten."Wir haben über 1000 Webseiten für statistische Erfassungen gesichtet. Diemeisten Mängel mit hohem Abmahnpotential treten durch fehlerhafteSSL-Zertifikate, unzureichende Cookie-Hinweise sowie Ausführungsvorschriften inBezug auf Inhaberschaft und DSGVO auf. Bei einem Sichtungszyklus derstatistischen Erfassung im Dezember 2019 waren einmal sogar 16 von 25 Webseitenohne ein SSL-Zertifikat", sagt Holger Harte, Geschäftsführer des FdWB.Es besteht großer Handlungsbedarf, um mehr Sicherheit im Internet zu schaffen.Der FdWB hat mit dem IWTS-Standard das Motto für 2020: "Zeige, dass DeineWebseite sicher ist!"Alle Informationen finden Sie auf:https://iwts-standard.comhttps://fdwb.dePressekontakt:FdWB Fachverband dt. Webseiten-BetreiberHolger HarteTel.: +49 (0)30 4036 35811Mobil: +49 (0)176 51779301h.harte@fdwb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135945/4493336OTS: FdWB - Fachverband deutscher Webseiten-BetreiberOriginal-Content von: FdWB - Fachverband deutscher Webseiten-Betreiber, übermittelt durch news aktuell