Ungewisse Bundesratsabstimmung zur Pkw-Maut

BERLIN (dpa-AFX) - Nach jahrelangem Ringen will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die umstrittene Pkw-Maut im zweiten Anlauf besiegeln.



Der Bundesrat befasst sich am Freitag (9.30 Uhr) abschließend mit den Änderungen der Maut-Gesetze, die der Bundestag in der vergangenen Woche beschlossen hatte. Die Nachbesserungen waren nötig geworden, weil sich die EU-Kommission quer gestellt hatte. Am angestrebten Maut-Ertrag von jährlich 500 Millionen Euro und der Vereinbarkeit mit EU-Recht gibt es weiterhin Zweifel. Starten soll die Maut-Erhebung erst 2019.

Zustimmungspflichtig ist das Gesetzespaket im Bundesrat nicht. Die Länderkammer stimmt aber über Empfehlungen ihrer Ausschüsse ab, den Vermittlungsausschuss mit dem Bundestag anzurufen. Dies würde das Verfahren verzögern - möglicherweise so lange, dass eine Umsetzung der Maut bis zur Bundestagswahl am 24. September nicht mehr perfekt gemacht werden kann. Ob eine Mehrheit für den Vermittlungsausschuss zustande kommt, war am Donnerstag zunächst ungewiss.

Der Bundesrat macht sich für mautfreie Autobahnabschnitte in Grenzregionen stark, was die Bundesregierung abgelehnt hat. Das CDU-geführte Saarland betonte, über den Vermittlungsausschuss Ausnahmen für Grenzregionen durchsetzen zu wollen. Daher werde man "in jedem Fall" eine entsprechende Ausschussempfehlung im Bundesrat unterstützen, hieß es am Donnerstag von der Regierung in Saarbrücken.

Auch das SPD-geführte Rheinland-Pfalz hält an der Forderung nach Sonderregeln fest. Man schließe sich dem Antrag für Ausnahmen in grenznahen Regionen an. Mecklenburg-Vorpommern hatte angekündigt, nicht für den Vermittlungsausschuss zu stimmen. Möglicherweise wollten Länder ihr Abstimmungsverhalten erst kurzfristig festlegen./sam/vr/rtt/DP/tos