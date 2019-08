Ungesunde Ernährung ist tödlich

Obernkirchen/Bremen (ots) - Rund zehn Prozent aller Menschenweltweit leiden an Hunger, aber der überwiegende Rest hat eher genugund isst das Falsche. Im Durchschnitt jeder fünfte Todesfall gehtdemnach auf eine unausgewogene Ernährung zurück - schlechte Ernährungfordert mehr Todesfälle als jeder andere Risikofaktor. Zu diesenErgebnissen kommt eine 195 Länder einbeziehende Studie, die vorkurzem in dem medizinischen Fachmagazin "The Lancet" thematisiertwurde.Für Prof. Glaeske sind die Ergebnisse "alarmierend". Der Leiterdes "Länger besser leben."-Institutes, einer Kooperation vonUniversität Bremen und Krankenkasse BKK24, hat sich die Studie näherangesehen und dabei speziell auf Faktoren geschaut, die nach Ansichtder Forscher passend die Qualität von Ernährung beschreiben. "Danachist gesundes Essen charakterisiert durch viele Früchte, durchVollkorn, Nüsse und Samen. Außerdem durch ausreichend Obst undGemüse, durch weniger rotes Fleisch sowie durch weniger Salz unddurch ungesüßte Getränke." Zudem sollten mehrfach ungesättigteFettsäuren, beispielsweise in Oliven- und Leinöl, und fetter Seefischwie Lachs und Makrele regelmäßig auf dem Speiseplan stehen."Eigentlich ist das alles nicht neu. Dennoch liegen Welten zwischenden Ergebnissen der untersuchten Länder", fasst Prof. Glaeskezusammen und hebt in diesem Zusammenhang besonders Israel,Frankreich, Spanien und Japan hervor: "Dort gab es weniger als 100Todesfälle pro 100000 Einwohner, die auf eine ungesunde Ernährungzurückzuführen sind." Bei den Ländern auf den hintersten Positionensind es 700 von 100000.Auf Deutschland angesprochen, muss Prof. Glaeske ein Stückchennach unten schauen und landet auf Platz 38. Darin sieht er aber"keine wirkliche Überraschung" und führt als Begründung den hohenAnteil an verarbeiteter Nahrung an. Seine Forderung: "Wir müssen dieWende schaffen und gesunde Lebensmittel anbieten - da kann aberletztlich nur die Politik helfen." An zurzeit diskutierten Maßnahmennennt der Gesundheitsexperte unter anderem eine Zuckersteuer oderfarbige Hinweise auf gesunde oder ungesunde Bestandteile als Teil derVerpackung bei Nahrungsmitteln.Schon heute gibt es nach Auffassung von Prof. Glaeske aber bereitsGesundheitsinitiativen, die dem entsprechen, was dieStudienergebnisse fordern. "Das Präventionsprogramm "Länger besserleben." der BKK24 engagiert sich seit einigen Jahren für eineausgewogene und vitaminreiche Ernährung mit konkreten Angeboten zumMitmachen." Es brauche aber trotzdem Unterstützung aus der Politik,die verbindliche Regeln für eine transparente und nützlicheKennzeichnung von Lebensmitteln aufstellt, damit Gesundes undUngesundes schnell unterschieden werden kann.Pressekontakt:"Länger besser leben."-Institutan der Universität BremenWissenschaftlicher Leiter Prof. Gerd GlaeskeE-Mail: glaeske@uni-bremen.deTelefon: 0421 218 58558www.socium.uni-bremen.dewww.bkk24.de/lbl-institutOriginal-Content von: BKK24, übermittelt durch news aktuell