Ungeschminkte Schilderung dramatischer Erkrankungsfolgen / Neuer Praxishilfe-Ordner der BG RCI zeigt, was man aus Berufskrankheiten lernen kann (FOTO)

Heidelberg (ots) -Der Kontakt mit asbesthaltigen Bodenbelägen, das andauernde Hebenund Tragen schwerer Lasten über Jahre hinweg, das ständige Arbeitenmit Reinigungsmitteln oder in Lärmbereichen: das alles kann krankmachen. Im Gegensatz zu Unfällen, bei denen ein plötzliches Ereignisdie Gesundheit der Betroffenen schädigt, kann es beiBerufskrankheiten oft sehr lange dauern, bis diese ausbrechen.Ursache und Wirkung liegen manchmal Jahrzehnte auseinander. Hierstehen Unternehmen vor einer besonderen Herausforderung, dennFehlverhalten bleibt zunächst scheinbar folgenlos.Der neue Praxishilfe-Ordner "Aus Berufskrankheiten lernen" derBerufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI)stellt 15 reale Berufskrankheitenfälle aus Mitgliedsunternehmen vor -von Hauterkrankungen über Schädigungen des Muskel-Skelett-Systems undKrebserkrankungen durch Gefahrstoffe wie z. B. Benzol oder Asbest,bis hin zu Schädigungen durch Sonneneinstrahlung. Sie beruhen aufErmittlungsakten der letzten Jahre, die anonymisiert und grafischsowie didaktisch aufgearbeitet wurden. Die ungeschminkte Schilderungder z. T. dramatischen Erkrankungsfolgen soll aufrütteln und dieBeschäftigten zu "Augenzeugen" machen.Die Beispielfälle stehen sowohl in gedruckter Form, als auch inForm von Power-PointPräsentationen auf USB-Stick für die Unterweisungvon Beschäftigten zur Verfügung. Der Praxishilfe-Ordner wendet sichan Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Unternehmensleitungen undFührungskräfte.Der Praxishilfeordner Berufskrankheiten kann im Medienshopbestellt werden: https://medienshop.bgrci.de.Praxishilfe-Ordner "Aus Berufskrankheiten lernen"- 180 Seiten- Ordner (A4) mit beiliegendem USBStick- 15 reale BerufskrankheitenBeispiele aus der Praxis zur Unterweisung, didaktischaufbereitet und als Filmstreifen illustriertUnterweisung wahlweise anhand einer Papierfassung oder anhandeiner Folienpräsentation- USB-Stick mit 15 elektronischen Foliensätzen zur Unterweisunggrößerer Gruppen- Erhältlich als Printexemplar unter medienshop.bgrci.de. FürMitgliedsbetriebe der BG RCI in einer der Betriebsgrößeangemessenen Anzahl kostenlos, darüber hinaus 29,50 Euro.Nicht-Mitgliedsunternehmen zahlen 57 Euro zzgl. MwSt.- Unterweisungsfolien im PDF-Format kostenlos zum Herunterladenunter downloadcenter.bgrci.de.Pressekontakt:Petra SingerBerufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische IndustrieStabsbereich KommunikationTelefon: 06221 5108-57003E-Mail: petra.singer@bgrci.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), übermittelt durch news aktuell