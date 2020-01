Mainz (ots) - Listerien in der Wurst, Salmonellen im Ei, Bakterien in der Milch:Die Lebensmittelskandale häufen sich. Drei Todesfälle werden mit demFleischskandal der Firma Wilke in Verbindung gebracht. Was läuft schief bei derLebensmittelüberwachung? Dieser Frage geht am Mittwoch, 22. Januar 2020, 22.45Uhr, die "ZDFzoom"-Dokumentation "Ungenießbar - Lücken in derLebensmittelkontrolle" nach.Bereits seit Jahren gibt es Kritik am System der Lebensmittelüberwachung.Eigenkontrollen in Betrieben sind nicht immer zuverlässig, staatlichenKontrollbehörden mangelt es an Personal. Die Folge: Nur knapp 42 Prozent derLebensmittelbetriebe wurden 2018 kontrolliert.Die "ZDFzoom"-Reporter Norman Laryea und Verena Rendel beginnen ihre Spurensuchein Hessen: Der Landkreis Waldeck-Frankenberg war im Herbst 2019 Schauplatz einesdeutschlandweiten Skandals. Von dort aus wurde mit Listerien belastete Wurst-und Fleischware ausgeliefert. Der Tod von drei Menschen und 37 weitereKrankheitsfälle werden dazu derzeit untersucht. Mehr als zwei Monate nach demSkandal steht fest: Nicht nur das Unternehmen ist seinen Pflichten nichtnachgekommen, auch Behörden haben Fehler gemacht.Wilke hätte planmäßig zwölf Mal im Jahr kontrolliert werden müssen. Durch einenFehler wurde die Kontrollfrequenz aber auf ein dreimonatiges Kontrollintervallherabgesetzt. Martin Rücker, Geschäftsführer der Verbraucherorganisation"Foodwatch", kritisiert: "In der Summe sind alle Dinge schiefgelaufen, dieschieflaufen können. Wir haben ganz grundlegende Schwächen und Gesetzeslücken imLebensmittelrecht, und die müssen geschlossen werden."Seit Jahren ein Problem: Den amtlichen Behörden mangelt es an Personal."Foodwatch" kommt im Dezember 2019 in einer Untersuchung zu dem Schluss, dassjede dritte Kontrolle in Lebensmittelunternehmen aufgrund von Personalmangelausfalle. Laut Angaben des Bundesverbandes der Lebensmittelkontrolleure gibt esbundesweit circa 2500 Lebensmittelkontrolleure, rund 1500 zusätzliche würdenbenötigt.Nach dem Fall Wilke kündigte die Bundesministerin für Ernährung undLandwirtschaft, Julia Klöckner (CDU), mehrere Initiativen an und appellierte andie Verantwortung der Länder. Außerdem arbeitet das Ministerium derzeit an derUmsetzung einer EU-Verordnung, die den Rahmen der amtlichenLebensmittelüberwachung definiert. Experten und Kontrolleure sind von den Plänender Politik bisher wenig begeistert. Aus dem Referentenentwurf von Mai 2019 gehthervor, dass die Kontrollfrequenzen teilweise gesenkt werden sollen. Dasbedeutet: noch weniger Kontrollen, so Kritiker. Nun rudert das Ministerium miteinem neuen Entwurf zurück. Doch auch diese Pläne reichen Experten nicht aus.Wird sich die Lebensmittelüberwachung durch die aktuelle Politik wirklichverbessern?Einige der beliebtesten Lebensmittel der Deutschen nimmt bereits am Dienstag,21. Januar 2020, 20.15 Uhr, eine "ZDFzeit"-Dokumentation in den Fokus. In"Nelson Müllers Lebensmittelreport" werden die Wege von Kartoffel, Avocado undanderem Gemüse aus ihrem Ursprungsland bis in die Supermärkte nachgezeichnet.Sternekoch Nelson Müller liefert Einblicke in die sonst gut gehütetenGeheimnisse der internationalen Lebensmittel-Herstellung.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100 undunter https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoom undhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitFür akkreditierte Journalisten steht die "ZDFzeit"-Dokumentation "Nelson MüllersLebensmittelreport - Wie gut sind Kartoffeln, Avocado und Gemüse aus der Dose?"im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.Pressemappe: Nelson Müllers Lebensmittelreport und mehr:https://kurz.zdf.de/B4D/ZDFmediathek: Nelson Müllers Lebensmittelreport: Wie gut sind Kartoffel, Avocadound Gemüse aus der Dose? https://kurz.zdf.de/wMN/https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4497251OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell