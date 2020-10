Ungeahnte Kaufchance bei NEO, Chinas Ethereum!

Schon letzte Woche schrieb ich an dieser Stelle über NEO (vormals: AntShares), das für viele Chinas Ethereum ist (auch für mich!). So schrieb ich einerseits über das anstehende DeFi-Projekt Flamingo (FLM), das kurzfristig den Kurs von NEO gestützt hatte. Andererseits schrieb ich jedoch auch, dass nun langsam auch der Kurs von NEO zu korrigieren beginnt, was auch gut sei.

Schaut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung