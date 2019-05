Ungarns Ministerpräsident distanziert sich von Strache

BUDAPEST (dts Nachrichtenagentur) - Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat sich von dem zurückgetretenen FPÖ-Chef und ehemaligen österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache distanziert. "In die österreichische Innenpolitik möchten wir in keiner Weise reinreden, das müssen die österreichischen Wähler entscheiden", sagte Orbán der "Bild-Zeitung" (Freitagsausgabe). Das Wichtigste für einen Politiker sei das "Vertrauen der Menschen. Strache war ein Kämpfer in eigener Sache, aber er hat das Vertrauen der Menschen verloren. Das, was Strache gesagt hat, ist inakzeptabel", so der ungarische Ministerpräsident weiter.

