Ungarn tritt der Europäischen Biobanken-Forschungsinfrastruktur als Vollmitglied bei

Graz, Österreich (ots/PRNewswire) - - Ungarn ist als Vollmitglied dem Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure - European Research Infrastructure Consortium (BBMRI-ERIC) auf seiner Mitgliederversammlung beigetreten, die am 14. Juni 2021 virtuell stattfand.Ungarn wird durch das Nationale Büro für Forschung, Entwicklung und Innovation (NRDIO) vertreten sein und wird das 22. Mitglied. BBMRI.hu beabsichtigt, durch die Koordination der Semmelweis-Universität, die den ungarischen BBMRI-Nationalknoten beherbergt, am Gesamtziel und den Aktivitäten von BBMRI-ERIC teilzunehmen.In den kommenden Monaten werden sowohl das ungarische Ministerium für Bildung und Wissenschaft als auch die Semmelweis-Universität mit BBMRI-ERIC zusammenarbeiten, um den nationalen BBMRI-Knoten einzurichten.Dr. István Szabó, Vizepräsident für Wissenschaft und internationale Angelegenheiten des Nationalen Amtes für Forschung, Entwicklung und Innovation, verantwortlich für internationale Forschungsinfrastruktur-Mitgliedschaften in Ungarn sagte: "Ich möchte zunächst BBMRI-ERIC für die herzliche Aufnahme der ungarischen Biobanken- und Biomedizin-Community in ihre europäische Familie danken. Ich bin stolz darauf, dass wir exzellente Forschungsteams haben, die weltweit zusammenarbeiten, und ich bin überzeugt, dass wir unsere Politik und Instrumente zur Unterstützung unserer klugen Köpfe und der Forschungs- und Innovationsentwicklung im Land weiter stärken sollten.Im Jahr 2020 bildeten auf Initiative des Nationalen Amtes für Forschung, Entwicklung und Innovation die vier großen Universitäten (Semmelweis Universität, Universität Szeged, Universität Debrecen, Universität Pécs), ein Gesundheitsdienstleister (Zentralkrankenhaus Süd-Pest) und ein Unternehmen aus dem Privatsektor (Richter Gedeon Plc.) ein Konsortium, das Ungarn bei der Bewerbung bei BBMRI-ERIC als Nationaler Knotenpunkt am besten vertreten sollte. Die am Konsortium beteiligten Parteien verfügen alle über signifikante Erfahrungen im Biobanking und halten derzeit bis zu ca. 500 000 Proben aggregiert vor.In diesem ungarischen Biobank-Netzwerk liegt der Schwerpunkt auf folgenden Bereichen: kardiovaskuläre Erkrankungen, onkologische Erkrankungen, seltene Erkrankungen (insbesondere neurogenetische, ophthalmologische und metabolische Erkrankungen und Genodermatose), neurodegenerative Erkrankungen, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse, hämatologische Erkrankungen, Asthma, entzündliche Darmerkrankungen und traumatische Hirnerkrankungen, sowie COVID-19-Infektionen. Eine große longitudinale Biobank mit einer großen Menge an strukturierten Datensätzen und mit 800 Proben ist der Schizophrenieforschung gewidmet. Das Biobank-Netzwerk unterstützte mehrere Forschungsprogramme und Publikationen. In den letzten fünf Jahren wurden im Rahmen von 116 Forschungsprogrammen 295 Doktoranden promoviert und 424 Publikationen zu Themen mit Bezug zu unseren Biobanken veröffentlicht.Heutzutage kann im biomedizinischen Bereich niemand mehr in Silos arbeiten, ein gut etabliertes Netzwerk ist die Grundvoraussetzung für innovative Forschung von hoher Qualität. Wir hoffen, dass der ungarische Knotenpunkt durch den Beitritt zu BBMRI ERIC dem größten europäischen Biobanknetzwerk beitreten und an internationalen Forschungsprogrammen, fokussierten Schulungen und Qualitätsmanagementprogrammen teilnehmen kann.Durch den Zusammenschluss mit BBMRI ERIC können wir eine bessere und effizientere Behandlung und Genesung von Patienten mit qualitativ hochwertigeren Proben, Datenspeicherung und Unterstützung für die biomedizinische Forschung erreichen. Ungarn ist entschlossen, seine Anstrengungen fortzusetzen, um zur europäischen Forschungsgemeinschaft und unseren gemeinsamen Zielen beizutragen."BBMRI-ERIC Generaldirektor Jens Habermann: "Es ist mir eine große Freude, Ungarn bei BBMRI-ERIC willkommen zu heißen. Ungarische Biobanken sind heute mit der Welt verbunden wie nie zuvor. Gleichzeitig erhalten Forscher und Biobanker Zugang zu zusätzlichem Wissen, IT-Tools und maßgeschneiderten Anleitungen durch BBMRI-ERIC, die ihre aktuelle Entwicklung unterstützen werden.In dieser pandemischen Zeit ist dies auch ein wichtiger Meilenstein für die europäische Forschung im Allgemeinen, und wir erkennen Ungarn sehr an, dass es die Entwicklung seines biomedizinischen Sektors vorantreibt", kommentierte Prof. Habermann.Prof. Habermann sagte abschließend: "Biomedizinische Forschung findet nicht in einem Vakuum statt: Sie erfordert einen multidisziplinären Ansatz. Deshalb verstärken wir unsere Zusammenarbeit mit anderen ERICs, um sicherzustellen, dass die Forschungsinfrastrukturen in Zukunft die biomedizinische Forschung weiter auszeichnen."BBMRI-ERIC vereinigt mehr als 700 Biobanken seiner Mitglieder und eine internationale Organisation. Das BBMRI-ERIC Directory, der größte Probenkatalog der Welt, ermöglicht den Nutzern die Online-Suche in Millionen von Proben und erfüllt damit die Hauptaufgabe des BBMRI, den Zugang zu biologischen Proben, Daten und biomolekularen Ressourcen zu erleichtern.BBMRI-ERIC ist eine internationale Organisation, die nach EU-Recht gegründet wurde. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Graz, Österreich.BBMRI bietet über seine nationalen Knotenpunkte (einer pro Land) Unterstützung und Dienstleistungen für lokale Biobanken an. Die Nationalen Knotenpunkte sind voll in das tägliche Management von BBMRI-ERIC eingebunden und geben Feedback von der nationalen Ebene. Die Dienstleistungen und Forschungsaktivitäten des BBMRI-ERIC umfassen drei Hauptbereiche: ethische, rechtliche und gesellschaftliche Fragen (ELSI), Qualitätsmanagement und IT-Lösungen, die es den Benutzern ermöglichen, Sammlungen und biomolekulare Ressourcen online zu durchsuchen und Zugang zu beantragen.www.bbmri-eric.euAnmerkungen der RedaktionMitglieder des ERIC BBMRI: Österreich, Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Finnland, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Malta, Lettland, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden und Vereinigtes KönigreichBeobachter des ERIC BBMRI: Zypern, Litauen, Schweiz, Türkei und IARC/WHOFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1549901/BBMRI_ERIC_Szabo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1549900/BBMRI_ERIC_Logo.jpg