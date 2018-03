Ungarn: Mediale Einheit vor der Wahl?

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen lädt ein zum Expertengesprächam Mittwoch, den 4. April 2018von 19 bis 20:30 Uhr bei Reporter ohne Grenzen, Friedrichstraße231, 10969 BerlinTausende Menschen protestierten in Ungarn gegen Zensur, als imHerbst 2016 die auflagenstärkste überregionale TageszeitungNépszabadság über Nacht und ohne jede Vorankündigung geschlossenwurde. Der Konflikt war der bis dahin krasseste Ausdruck einerRegierungspolitik, die durch neue Steuern und Gesetze,Eigentümerwechsel und behördlichen Druck seit Jahren diePressefreiheit im Land einschränkt. Nach dem Ende von Népszabadságbrachten Unternehmer, die der nationalkonservativen Fidesz-Parteinahestehen, in weniger als einem Jahr nahezu die gesamte regionalePresse unter ihre Kontrolle. Regierungstreue Medien verunglimpfenkritische Journalisten als Söldner des US-Milliardärs George Sorosund sichern Regierungschef Viktor Orbán eine breite Mehrheit.Wie hat es die Regierung geschafft, die Medien derart auf Linie zubringen? Wie reagiert die Bevölkerung auf den Orbán-treuen medialenMainstream? Welche Alternativen zur Fidesz-gesteuerten Medienmehrheitgibt es? Wie stark beeinflussen die Medien die politische Stimmung imLand vor der Wahl?Darüber sprechen:Stephan Ozsváth, Hörfunkjournalist (Berlin/Wien) und Gábor Polyák,Medienwissenschaftler (Pécs)Moderation: Ulrike Gruska, Reporter ohne GrenzenSTEPHAN OZSVÁTH berichtet seit Jahren aus und über Ungarn: alsSüdosteuropa-Korrespondent der ARD (2012-2017), für den ORF, aberauch für Printmedien wie die Wochenzeitung Falter und das FachmagazinJournalist. Er hat die Vereidigung der ersten Mitglieder der"Ungarischen Garde" beobachtet und den Umbau Ungarns in einen"illiberalen Staat" protokolliert - dazu gehört auch der Griff derRegierung Orbán nach den Medien. Im Herbst 2017 erschien sein Buch"Puszta-Populismus. Viktor Orbán - ein europäischer Störfall?", dasdie Macht- und Kommunikationsstrategien der Regierung Orbánbeschreibt. Ozsváth lebt und arbeitet in Wien und Berlin.GÁBOR POLYÁK, Dozent an der Universität Pécs, ist Gründer undfachlicher Leiter des ungarischen Think Tanks Mertek Media Monitor,der die medienpolitische Lage in Ungarn und Europa untersucht.Zwischen 2014 und 2016 war er Gastwissenschaftler am Institut fürInformations-, Telekommunikations- und Medienrecht der WestfälischenWilhelms-Universität Münster. Polyáks Forschungs- und Lehrtätigkeitumfasst Medienrecht und Medienpolitik, IT-Recht und die Vergleichevon Mediensystemen. Zuletzt erschien von ihm das Buch "MedienpolitikOsteuropa - Theoretischer Rahmen und mediale Praxis" (SiebenhaarVerlag 2018).Das Gespräch findet auf Deutsch statt.Bitte melden Sie sich unter rog@reporter-ohne-grenzen.de an.Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte anpresse@reporter-ohne-grenzen.de.Pressekontakt:Reporter ohne GrenzenUlrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrinkpresse@reporter-ohne-grenzen.dewww.reporter-ohne-grenzen.de/presseT: +49 (0)30 609 895 33-55F: +49 (0)30 202 15 10-29Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell