BUDAPEST (dts Nachrichtenagentur) - Das ungarische Parlament hat am Dienstag beschlossen, dass künftig alle Flüchtlinge in "Transitzonen" in Grenznähe festgesetzt werden sollen. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten stimmte in Budapest für die Maßnahme. Die Flüchtlinge sollen demnach solange in Containersiedlungen untergebracht werden, bis eine endgültige Entscheidung in ihrem Asylverfahren getroffen wurde.

Die Regelung soll sowohl für die aktuell in Ungarn lebenden als auch für alle zukünftigen Flüchtlinge gelten. Während der Flüchtlingskrise und nach dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz waren "Transitzonen" auch in Deutschland im Gespräch gewesen.