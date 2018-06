Unfassbare Jackpotphase hält an / Mega-Jackpot von 90 Millionen immer noch zu haben (FOTO)

Münster (ots) -"Jetzt muss es doch passieren" - das hat sicher ein Großteil derSpielteilnehmer bei der Lotterie Eurojackpot heute Abend gedacht.Aber: Der Jackpot von 90 Millionen Euro wurde erneut nicht geknackt!Der Traum vom großen Gewinn geht somit noch einmal undunglaublicherweise in eine weitere Verlängerung. Damit steht er beider nächsten Ziehung zum fünften Mal in Folge bei 90 Millionen Euro.Bei der heutigen Ziehung von Eurojackpot ergaben sich dieGewinnzahlen 1, 5, 7, 9 und 21 sowie den beiden Eurozahlen 3 und 10Und dass der Mega-Jackpot der ersten Gewinnklasse nicht geknacktwird, heißt noch lange nicht, dass es keine Gewinner und keineNeu-Millionäre gibt. Im Gegenteil! Denn während dieEurojackpot-Spieler weiterhin auf eine Ausschüttung in der erstenGewinnklasse warten, sorgt der Jackpot im zweiten Gewinnrang mitweiteren stattlichen 23 Millionen Euro für riesige Freude. Gleich 28Spielteilnehmer teilen sich diese Summe und erhalten jeweils denBetrag von 853.136,90 Euro. Die Spielteilnehmer kommen aus denLändern Deutschland (11 x), Finnland (6 x), Schweden (2 x),Niederlande (2 x), Spanien, Italien, Slowenien, Dänemark,Tschechische Republik, Slowakei, Polen.Axel Weber, Sprecher von Eurojackpot, wagt eine Prognose: "DieseJackpotphase der Lotterie Eurojackpot produziert Millionäre amlaufenden Band und unfassbar viele Großgewinner im sechsstelligenBereich, wie heute Abend. Mit bisher 13 neuen Eurojackpot-Millionärenin den letzten 12 Wochen haben wir einen Rekord aufgestellt! Und dasMillionäre machen geht ja noch weiter. Auch wenn der90-Millionen-Jackpot weiter auf einen oder mehrere Gewinner wartet,bin ich optimistisch, dass er noch in diesem Monat geknackt wird undwir somit den Eurojackpot-Europameister noch vor dem Ende derinzwischen eröffneten Fußball-Weltmeisterschaft küren können.Vielleicht sogar schon bei der kommenden Ziehung am 22. Juni?"An diesem Tag findet dann die 13. Ziehung der laufendenJackpotphase statt. Damit kommt es zur Einstellung der bisherlängsten Jackpotphase seit es mit Eurojackpot losging - und zwar in2012.Durch den erneuten Überlauf des Jackpots aus dem ersten in denzweiten Gewinnrang gibt es am 22. Juni (Freitag) erneut einenDoppeljackpot. In der Gewinnklasse 2 warten dann noch einmal 24Millionen Euro. Mit einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 1:6 Millionenwieder eine tolle Chance auf einen Millionengewinn odersechsstelligen Großgewinn, wie die heutige Ziehung belegen konnte.Der Eurojackpot ist seit Start der Lotterie im Jahr 2012 zumfünften Mal auf die maximale Höhe angewachsen. Im Mai 2015 undOktober 2016 erzielten Spielteilnehmer aus Tschechien und Deutschland(Baden-Württemberg) jeweils Rekord-Gewinne von 90 Millionen Euro. ZumJahreswechsel 2016/17 stand der Jackpot ebenfalls beim Höchstbetrag.Gleich fünf Eurojackpot-Spieler teilten sich die 90 Millionen underhielten pro Person 18 Millionen Euro. Zuletzt war der Eurojackpotim Februar 2018 auf 90 Millionen angewachsen. Hier gewann eineTippgemeinschaft aus Finnland.Bis kommenden Freitag (22. Juni 2018) können Tipps in allenLotto-Annahmestellen und unter www.eurojackpot.de abgegeben werden.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell