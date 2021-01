Unfassbare Entwicklung rund um AstraZeneca, Moderna und BioNTech

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen ging es rund um die Impfstoffe gegen das Corona-Virus hoch her. Die Bundesregierung wie auch die EU-Kommission versuchen derzeit fast schon verzweifelt, so mein Eindruck, die Schuld für die Unzufriedenheit mit den bisherigen Impfergebnissen von sich zu weisen.

Tatsächlich sind in Deutschland offenbar bis dato 1,9 % aller Menschen mit der ersten Impfstoffdosis versorgt worden. Herdenimmunität soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung