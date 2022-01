Unfassbar: Valneva-Aktie zurück!

Liebe Leser,

Valneva hat am gestrigen Donnerstag praktisch aus dem nichts eine Sensation geschafft. Das Unternehmen aus Frankreich konnte an den Aktienbörsen einen Aufschlag in Höhe von etwa 20 % (je nach Börse) realisieren. Dies ist einer der stärksten Kursgewinne aller Zeiten. Die Aktie scheint kurzfristig wieder vollkommen im Trend zu verlaufen. Der Zugewinn könnte ein Zeichen sein, das Sie kennen sollten.

Valneva: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!