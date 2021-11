Unfassbar: Moderna auch wieder da!

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen räumte Moderna, der US-Impfstoff-Hersteller, wieder mächtig ab. Das Unternehmen konnte zwar in den zurückliegenden fünf Tagen unter dem Strich nur ein Plus von +1,4 % erzielen, allerdings war die Woche schwach gestartet. Gestern ging es für den Titel gleich um +5,1 % nach oben. Die Aktie ist noch nicht wieder im Top-Bereich. Dennoch gibt es gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung