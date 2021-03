Unfassbar: Ethereum macht es tatsächlich!

Die Kryptowährung Ethereum konnte am Montag nach einigen Erholungsversuchen in den Vortagen wie erwartet oder erhofft erneut einen Ausbruch nach oben vollziehen. Ausgehend von 1.671 Dollar pro Einheit ging es bis zur Mittagszeit um gut 100 Dollar nach oben. Dies gilt als klares Signal dafür, dass die Kryptowährung in einem massiven Hausse-Modus weiter machen kann.

