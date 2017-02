Unfallversicherungsschutz abhängig vom Pflegebedarf

Berlin (ots) - Menschen, die sich unentgeltlich um einepflegebedürftige Person kümmern, sind in vielen Fällen gesetzlichunfallversichert. Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz, das zum 1.Januar 2017 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber den Begriffder Pflegebedürftigkeit erweitert. Geistige und seelischeBeeinträchtigungen werden künftig bei der Begutachtunggleichberechtigt berücksichtigt. Durch das neue Gesetz haben sichauch die Bedingungen für den Versicherungsschutz der Pflegepersonenteilweise verändert.Wer ist versichert?Grundsätzlich gilt: Es sind nur solche Pflegepersonen versichert,die sich nicht erwerbsmäßig in häuslicher Umgebung umPflegebedürftige kümmern. Darüber hinaus haben sich mit der neuenRechtslage einige Voraussetzungen verändert oder müssen zusätzlicherfüllt sein, damit eine Pflegeperson bei ihrer Pflegetätigkeit unterdem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung steht.- Für die pflegebedürftige Person muss mindestens Pflegegrad 2oder höher festgestellt sein. Die Festsetzung des Pflegegradesnimmt die Pflegekasse vor.- Die Pflegeperson muss wöchentlich mindestens zehn Stundenpflegen- Diese wöchentliche Pflegezeit muss regelmäßig auf mindestenszwei Tage pro Woche verteilt seinWelche Tätigkeiten sind versichert?Unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung stehen nursolche Tätigkeiten, für die im Gutachten der Pflegeversicherung einBedarf für die zu pflegende Person festgestellt wurde. Das Gesetzbeschreibt die Pflegetätigkeiten in insgesamt sechs pflegerelevantenBereichen - von Mobilität und Selbstversorgung bis zur Gestaltungsozialer Kontakte. Außerdem sind die Hilfen bei der Haushaltsführungin den Versicherungsschutz einbezogen.Unter Pflegetätigkeiten fallen zum Beispiel: Hilfe beim ins Bettbringen, Hilfe beim Waschen, Duschen und Essen, Begleitung beiArztbesuchen, Unterstützung der kognitiven und kommunikativenFähigkeiten, aber auch Schutz der Pflegebedürftigen vorselbstschädigendem Verhalten.*Aktivitäten außer Haus - zum Beispiel Spaziergänge - fallen nichtunter den Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Essei denn, sie sind Teil der vom Gesetz beschriebenen pflegerelevantenBereiche. Das wäre zum Beispiel bei einem Arztbesuch der Fall. Dieserist dem Pflegebereich "Bewältigung von krankheitsbedingtenAnforderungen und Belastungen" zuzurechnen.BestandsschutzFür Personen, die sich bis zum 31.12.2016 bereits umPflegebedürftige gekümmert haben und dabei versichert waren, gilt einso genannter Bestandsschutz. Das bedeutet, für Personen, die vor dem01.01.2017 nur einmalig oder kurzfristige gepflegt haben und nachaltem Recht unter Versicherungsschutz standen, besteht dieser Schutzauch bei jetzt veränderter Rechtslage fort. Allerdings greift dieserBestandsschutz nur, wenn es sich weiterhin um dieselbepflegebedürftige Person handelt.*Richtlinien und Grundlagen zur Feststellung derPflegebedürftigkeit: http://ots.de/HZBFkWeitere Informationen zum Unfallversicherungsschutz unter:http://ots.de/ftp0jPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche UnfallversicherungSpitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-288763768presse@dguv.dewww.dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell