Unfallversicherungsschutz bei Skifreizeiten

Berlin (ots) - Die Skisaison ist gestartet. Für viele Schulklassengeht es auf Skifreizeit in die Alpen oder in andere Skigebiete. Wasmüssen Lehrkräfte hinsichtlich des gesetzlichenUnfallversicherungsschutzes beachten? Die aktuelle Ausgabe der "DGUVpluspunkt" der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) gibtAntworten auf die wichtigsten Fragen rund um den Versicherungsschutzwährend der rutschigsten Zeit des Jahres.Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Skifreizeitgesetzlich unfallversichert sind, muss vorab geregelt sein, dass essich hierbei um eine schulische Veranstaltung handelt. Die Schulemuss die Fahrt planen, organisieren, durchführen und beaufsichtigen."Dabei ist für den Versicherungsschutz unerheblich, ob die Schulfahrtins Ausland führt. Sobald eine unterrichtliche Veranstaltung odereine gemeinschaftliche Freizeit unter Aufsicht einer Lehrkraft steht,sind alle Tätigkeiten der Schülerinnen und Schüler versichert",erklärt Klaus Hendrik Potthoff, stv. Geschäftsbereichsleiter Reha /Entschädigung bei der Kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB).Nicht unfallversichert sind Tätigkeiten, die zum persönlichenLebensbereich gehören. Dazu zählen zum Beispiel Essen, Trinken,Körperpflege, Nachtruhe, rein private Aktivitäten und derToilettengang.Vor der schulischen Skifreizeit ist eine schriftlicheEinverständniserklärung der Erziehungsberechtigten einzuholen, in derauch das Vorliegen einer Auslandskrankenversicherung bestätigt wird.Sollte es im Ausland zu einem Unfall kommen kann die Heilbehandlungnicht direkt vom deutschen Unfallversicherungsträger gewährt werden.Durch die Vorschriften des über- und zwischenstaatlichenSozialversicherungsrechts ist aber sichergestellt, dass auch beiSchulunfällen in bestimmten ausländischen Staaten die notwendigenSachleistungen zulasten des deutschen Unfallversicherungsträgerserbracht werden können. "Konkret bedeutet das, dass die ambulante undstationäre Behandlung in aller Regel nicht vor Ort bezahlt werdenmuss. Das befreit den Verunfallten von unangenehmen Vorauszahlungen",sagt Potthoff. Solche Abkommen bestehen zum Beispiel mit allenStaaten der Europäischen Union.Der zuständige Unfallversicherungsträger ist verpflichtet, auch imAusland eine bestmögliche medizinische Versorgung zu gewährleisten.Hierzu kann bei einem Unfall auch die Verlegung in ein Krankenhaus amHeimatort gehören. Eine solche Verlegung kommt jedoch nur dann inBetracht, wenn die ausländische Behandlung nicht ausreichend ist.Potthoff: "In den meisten europäischen Nachbarländern ist heute eineoptimale medizinische Versorgung gewährleistet. Eine Verlegung isthier grundsätzlich nicht erforderlich."Den Artikel zu dieser Meldung gibt es online unterwww.dguv.de/lug.DGUV Pluspunkt"DGUV pluspunkt" ist das Magazin für sichere und gesunde Schulen.Reportagen, Interviews und Hintergrundinformationen bietenWissenswertes zum Thema. "DGUV pluspunkt" erscheint vierteljährlichin einer Auflage von rund 80.000 Exemplaren.