Unfallrisiko bei der Arbeit sinkt auf Tiefststand

BERLIN (dpa-AFX) - Das Risiko, bei der Arbeit einen Unfall zu erleiden, ist im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit der Wiedervereinigung gesunken.



Auf 1000 Beschäftigte wurden 21,16 Arbeitsunfälle gemeldet nach 21,89 im Jahr zuvor, wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) am Montag mitteilte.

Im Jahr 1992 lag die Unfallquote noch bei 53,17 pro 1000 Beschäftigte und ging seitdem schrittweise zurück. Grund dafür sei die veränderte Arbeitswelt mit mehr Tätigkeiten in Büros und weniger in der Produktion, sagte ein Sprecher. Auch die Vorbeugung in den Betrieben habe sich verbessert.

Die höchste Unfallrisiko bestand im vorigen Jahr in der Bauwirtschaft (Quote 53,64) und im Sektor Verkehr-Post-Logistik (42,97). Die Berufsgenossenschaft Verwaltung meldete das geringste Unfallrisiko (Quote 12,00). Nach den Angaben aus den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen gab es 2017 in Deutschland gut 873 000 meldepflichtige Arbeitsunfälle, das waren 0,4 Prozent weniger als 2016. Davon endeten 451 tödlich./brd/DP/jha