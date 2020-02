Stuttgart (ots) - Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" amDonnerstag, 6. Februar 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg, nachAusstrahlung in der ARD Mediathek / Moderation Stefanie GermannSind Autofahrerinnen und Autofahrer älter als 75 Jahre in einen Unfallverwickelt, tragen sie in fast drei Viertel der Fälle die Hauptschuld.Schwindende Seh- und Hörkraft und nachlassende Reaktionsgeschwindigkeit machensie zur Gefahr im Straßenverkehr. Warum darf in Deutschland jeder ungeprüft denFührerschein auf Lebenszeit behalten? In vielen anderen europäischen Ländernmüssen Kraftfahrzeugfahrer mit 70 oder 75 Jahren zu einem "Fahrer-TÜV". Solltediese Überprüfung auch hierzulande eingeführt werden? Das landespolitischeMagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet am 6. Februar 2020, 20:15 bis 21Uhr im SWR Fernsehen.Weitere geplante Themen:Unpünktliche Züge, frustrierte Pendler - was tun gegen das Dauerchaos auf derSchiene?Im Schienennahverkehr zwischen Mannheim und Ulm, im Breisgau-Hochschwarzwald undentlang des Bodensees herrscht Chaos: Die Abteile sind überfüllt,Zugverbindungen verspätet oder fallen ganz aus. Zehntausende Bahnpendler sindbetroffen. Im vergangenen Sommer haben private Bahnunternehmen wie Abellio undGo-Ahead auf vielen Strecken das Geschäft übernommen. Doch es fehlt an Zügen undPersonal. Dabei galt die Neuordnung des Nahverkehrs als Prestigeobjekt vonVerkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Mit den neuen Anbietern wollte erGeld sparen, das Angebot für die Bahnkunden verbessern und mehr Berufspendlerauf die Schiene locken. Ist seine Mobilitätsoffensive gescheitert, bevor sierichtig Fahrt aufnimmt? Gast im Studio ist Verkehrsminister Winfried Hermann(Grüne).Vor Ort - bei BahnpendlernZu voll, zu kurz, zu spät. Was bedeutet es für Berufspendler, wenn auf die Bahnals Transportmittel kein Verlass ist? Reporter Sebastian Schley ist mit derFilstalbahn unterwegs.Baut Häuser - Tübingen verstärkt Druck auf GrundbesitzerEinige Tübingerinnen und Tübinger haben gleich mehrere Aufforderungen von derStadt bekommen, das eigene Grundstück möglichst bald zu bebauen. Denn es seiwertvolles Bauland und in Tübingen herrsche Wohnungsnot. 240 solcher Baulückenhat die Verwaltung ausgemacht. Vor allem ältere Menschen fühlen sich durch dieBriefaktion unter Druck gesetzt. Warum sollten sie ihr bereits bebautesGrundstück nochmals bebauen? Oder Bauland, das sie für Kinder und Enkelvorhalten, Fremden oder der Stadt verkaufen?Kleingeld, nein danke - EU will Centmünzen abschaffenIm Arbeitsprogramm der EU-Kommission für 2020 steht, man wolle bewerten, ob dieEin- und Zweicentstücke noch gebraucht würden. Das Papier besagt, die Münzenseien zu teuer in der Herstellung und bescherten Geschäftsleuten Kosten undArbeit. Ist das "Klimpergeld" tatsächlich sein Kupfer nicht wert oder ist derCent wichtig, um Produkte für 1,99 Euro oder 2,99 Euro zu bewerben? Gehört derCent nicht zur Gesellschaft, wie vor ihm der Pfennig?"Zur Sache Baden-Württemberg" Das SWR Politikmagazin"Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet über politische Themen: hintergründig,kontrovers und nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme und Studiointerviews lassen politische Zusammenhängeverständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden DonnerstagBaden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzte Wort bleibtdem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit derStimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Sendung und einzelne Beiträge sind nach der Ausstrahlung von 6.Februar 2020 bis 6. Februar 2021 unter http://ARDmediathek.de verfügbar,außerdem unter http://SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg. Pressefotos beihttp://ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://SWR.de/kommunikationPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4512305OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell