Unfall beim Vereinssport - So sind Kinder richtig abgesichert (FOTO)

Frankfurt (ots) -Ob Fußball, Hockey oder Tennis - mit dem Schulanfang beginnt fürviele Kinder auch wieder die Saison für das Training im Sportverein.Doch was passiert, wenn sich der Sprössling dabei verletzt? Werübernimmt die Kosten, die durch einen Sportunfall entstehen? DieExperten der DVAG klären auf.Die Sommerpause geht zu Ende, das Training in den Sportvereinennimmt allmählich wieder Fahrt auf - und Eltern hoffen auf eineerfolgreiche, vor allem aber verletzungsfreie Saison ihrer jungenWirbelwinde. Laut Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundeskicken hierzulande im Alter von sieben bis vierzehn Jahren rund 81Prozent der Jungs und 61 Prozent der Mädels im Fußballclub oder sindanderweitig in Sportvereinen aktiv. Die schlechte Nachricht dabei:Jede neunte Unfallmeldung, die bei Versicherungen eingeht, betriffteinen Sportunfall.Fußball sticht hier besonders heraus: Beim Kicken ereignet sichjeder vierte Trainingsunfall. Aber auch andere Sportarten, bei denenKinder rennen, springen, tanzen, schlagen, werfen, schießen oderkämpfen, bergen Verletzungsgefahren. Die Experten der DeutschenVermögensberatung AG (DVAG) raten Eltern, dieVereinsversicherungspolice ihrer Kinder zu überprüfen und empfehlenzudem eine private Unfallversicherung.Ist man als Vereinsmitglied gut abgesichert?Ob Groß oder Klein, alle Vereinsmitglieder profitieren bei einemUnfall meist von einer sogenannten Gruppenunfallversicherung. DerLandessportverbund schließt diese "Sportversicherung" für alleMitgliedsvereine ab. Oftmals sind im Versicherungspaket eineUnfallpolice und eine Haftpflichtversicherung enthalten", erklärendie Versicherungsprofis der DVAG. Wenn also beispielsweise einFußballer einen Gegenspieler während des Matchs foult, schützt dieVersicherung vor Schadenersatzansprüchen. Manchmal sind sogarRechtsschutz, Kranken- und Reisegepäckversicherung im Leistungsumfangenthalten. Alle Trainingseinheiten und Wettkämpfe, aber auch direkteHin- und Rückwege sind abgedeckt. Nicht eingeschlossen sindallerdings Trainingseinheiten, die Mitglieder auf eigene Faustorganisieren und von denen weder Verein noch Trainer etwas wissen.Warum eine private Unfallversicherung?Die Sportversicherung der Vereine ist lediglich alsGrundversorgung gedacht. Viele Risiken sind von Beginn anausgeschlossen. Außerdem sind die Versicherungssummen in der Regelvergleichsweise niedrig und lassen sich auch nicht durchExtrabeiträge erhöhen. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn eineVerletzung besonders schlimm ist, verschleppt wird oder nicht richtigausheilt. Der erlittene Schaden kann ein finanzielles Risikobedeuten, insbesondere bei dauerhaften Unfallfolgen wie Invalidität.Dabei gilt: Je schwerwiegender die bleibenden gesundheitlichen Folgeneines Unfalls sind, desto kostspieliger sind meist die späterenAusgaben. "Deshalb ist es gerade für Kinder besonders sinnvoll, eineprivate Unfallversicherung abzuschließen. Diese greift bei allenprivaten Unfällen - nicht nur im Sportverein, sondern auch wenn dieKinder mit Freunden auf dem Bolzplatz kicken", so die DVAG-Experten.Greift die gesetzliche Unfallversicherung nicht?Nein, wer sich auf die gesetzliche Unfallversicherung verlässt,sei gewarnt: Diese übernimmt zwar Pflege- und Reha-Kosten, jedoch nurbei Unfällen, die in der Schule und auf den jeweiligen Hin- undRückwegen passieren. In der Freizeit, sprich auch beim Vereinssport,greift sie nicht.Über die Deutsche Vermögensberatung (DVAG)Mit über 3.400 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung rund 6 Millionen Kunden zu den ThemenFinanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG ist Deutschlands größteeigenständige Finanzberatung. Sie bietet umfassende undbranchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!"Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichten finden Sieunter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGSylvia HerbrichWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 FrankfurtE-Mail: pressemeldung@dvag-presseservice.deTel.: 069-2384-127Original-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell