Unfall bei der Weihnachtsfeier - Wann zahlt die Versicherung? (FOTO)

Berlin (ots) -Besinnliche Atmosphäre, Kerzenschein und leckeres Essen. In derAdventszeit treffen sich viele Belegschaften zu Weihnachtsfeiern.Wenn Beschäftigte dabei Unfälle erleiden, genießen Sie grundsätzlichVersicherungsschutz. Das gilt auch für den direkten Weg zur Feier undzurück nach Hause. Darauf hat die Berufsgenossenschaft derBauwirtschaft (BG BAU) am 30. November 2017 in Berlin hingewiesen.Allerdings kann der Versicherungsschutz entfallen, zum Beispiel wennAlkohol im Spiel war.Auch wenn Weihnachtsfeiern außerhalb der Arbeitszeit veranstaltetwerden - auch an Sonntagen, genießen Betriebsangehörige denVersicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung. WichtigeVoraussetzung ist jedoch, dass die Feier im Einvernehmen mit derUnternehmensleitung erfolgt und den Zusammenhalt derBetriebsgemeinschaft fördert. Seit diesem Jahr gilt hierbei zudemeine neue Regelung: Beschäftigte einzelner Abteilungen oder Teamssind bei gemeinschaftlichen Feiern auch dann versichert, wenn dieUnternehmensleitung nicht persönlich teilnimmt. Das hat dasBundessozialgericht in einem Urteil kürzlich festgestellt. Allerdingssteht es der Unternehmensleitung offen, ihr Einvernehmen zu solchendezentralen Feiern auszuschließen und nur zentrale Weihnachtsfeiernzu dulden.Wo gefeiert wird, zum Beispiel in einem Restaurant, auf demWeihnachtsmarkt, beim Tanzen oder bei sportlichen Events, spieltdabei keine Rolle. Die Feier muss aber allen Mitarbeiterinnen undMitarbeitern eines Unternehmens oder bei Feiern einzelner Teams,allen Teammitgliedern, offen stehen. Außerdem muss dieWeihnachtsfeier so ausgerichtet sein, dass sich alle Beschäftigtenangesprochen fühlen und nicht nur ein Teil der Belegschaft. Wird zumBeispiel ein Fußballturnier oder eine Skifahrt durchgeführt, müssenAlternativangebote für Betriebsangehörige her, die nicht an solchensportlichen Events teilnehmen möchten oder können.Wie die BG BAU weiter mitteilt, werden die Wege von und zurWeihnachtsfeier dabei rechtlich wie Arbeitswege behandelt, die alsWegeunfälle gesetzlich versichert sind. Der Anfahrtsweg beginnt mitdem Verlassen des Gebäudes, in dem der Versicherte wohnt und endetmit dem Betreten der Örtlichkeit, in der gefeiert wird. Auch wer imRahmen einer Fahrgemeinschaft mit anderen zur Feier und wieder zurückfährt, steht unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung.Jeder Unfall während der Weihnachtsfeier unterliegt derEinzelfallprüfung. Wer etwa nach einem Glas Glühwein auf derTanzfläche umknickt und sich dabei einen Bänderriss zuzieht, mussnicht um seinen Versicherungsschutz fürchten. War jedochAlkoholeinfluss eindeutig die Unfallursache, so kann derUnfallversicherungsschutz versagt werden.Nach einem Unfall kümmert sich die BG BAU um die medizinischeVersorgung und Rehabilitation. Während einer Arbeitsunfähigkeit zahltdie Berufsgenossenschaft Verletztengeld. Bei schweren Verletzungenkönnen weitere Leistungen dazu kommen, wie Renten, Hilfen bei derWiedereingliederung in das Arbeitsleben oder Umschulungen.Weiterführende Informationen: www.bgbau.de/leistung/risikenPressekontakt:Thomas LucksTelefon: 069/4705-824E-Mail: thomas.lucks@bgbau.deJoachim FörsterTelefon: 030/ 85781-518E-Mail: joachim.foerster@bgbau.deOriginal-Content von: Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell