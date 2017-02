Unfall bei der Probefahrt: Autokäufer sind in der Pflicht / R+V-Infocenter: vorab schriftliche Vereinbarung abschließen

Wiesbaden (ots) - Wer einen Gebrauchtwagen kauft, entscheidetmeist nach einer Probefahrt. Doch wer haftet, wenn dabei ein Unfallpassiert? Das Infocenter der R+V Versicherung rät, vorab eineschriftliche Vereinbarung abzuschließen - zur Sicherheit von Käuferund Verkäufer.Bei einem 'normalen' Unfall ist die Sachlage klar: "Grundsätzlichdeckt die Haftpflichtversicherung Schäden bei anderen ab. Die Schädenam Fahrzeug sind Sache der Vollkaskoversicherung", sagt Karl Walter,Kfz-Experte beim Infocenter der R+V Versicherung. Bei einerProbefahrt haftet jedoch der mögliche Käufer, so der Experte: "Diesemüssen im Schadenfall die Mehrkosten zahlen, also mindestens dieSelbstbeteiligung und die Höherstufung des Versicherungsnehmers."Vor der Fahrt Vereinbarung abschließenWie ist das Fahrzeug versichert? Wie hoch die Selbstbeteiligung?Wer diese Fragen vor der Testfahrt klärt, kann böse Überraschungenvermeiden. Eine schriftliche Vereinbarung kommt dabei beiden Seitenzugute. Den Verkäufer entbindet sie von sämtlichen Ansprüchen, diedurch Verkehrsverstöße bei der Probefahrt entstehen könnten - zumBeispiel auch, wenn der Kaufinteressent mit 60 Stundenkilometerndurch eine Tempo-30-Zone rast. Das Auto ist während der Testfahrtganz normal weiter versichert. "Um den Versicherungsschutz trotzProbefahrtvereinbarung aber nicht zu verlieren, sollte sich derVerkäufer vom Interessenten einen gültigen Führerschein undPersonalausweis zeigen lassen", rät Kfz-Experte Walter.Andere Regeln bei HändlernEtwas anders sieht die Rechtslage bei Händlern aus. Bieten sieAutos für eine Probefahrt an, können Käufer davon ausgehen, dass derWagen versichert ist. "Den Käufer schützt die sogenanntestillschweigende Haftungsfreistellung. Solange der Händler nichtausdrücklich auf das Gegenteil hinweist, kann der Probefahrer davonausgehen, dass der Wagen vollkaskoversichert ist", erklärtKfz-Experte Walter. Das bedeutet auch, dass der Käufer bei Unfällennicht haftet und auch keine Selbstbeteiligung leisten muss. Ausnahme:Der Probefahrer handelt grob fahrlässig oder mit Vorsatz.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Ein Musterformular für eine schriftliche Probefahrtvereinbarungbieten beispielsweise die Automobilclubs zum Herunterladen an.- Dabei sollte der Verkäufer auch daran denken, dass das Autodurch einen Unfall möglicherweise an Wert verliert.www.infocenter.ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V-Infocenter, übermittelt durch news aktuell