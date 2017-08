Nach Unfall: Eko Fresh kommt am Sonntag zum IFA Clubkonzert in die ARD-Halle

Berlin (ots) - Das für Sonntag, 3. September, um 17.00 Uhrgeplante IFA Clubkonzert mit Eko Fresh in der ARD-Halle 2.2 derInternationalen Funkausstellung findet statt. Wie das Management desRappers heute (31.08.) bestätigte, ist er aus dem Krankenhausentlassen worden und singt am Sonntag wie geplant auf der ARD-Bühne.Laut Medienberichten war Eko Fresh am Mittwoch bei einemVideo-Dreh auf Mallorca verletzt und ins Krankenhaus eingeliefertworden. Das rund einstündige IFA Clubkonzert mit Eko Fresh am Sonntagist für IFA-Besucher kostenlos in der ARD-Halle 2.2 zu erleben.Eko Fresh war mit 17 Jahren der jüngste Rapper, der in Deutschlandje einen großen Plattenvertrag unterschrieb. 2002 war seine Single"König von Deutschland" die bis dato erfolgreichste Single einesNewcomer-Rappers. Eko Fresh konnte seine letzten vier Alben allesamtin den Top 10 der deutschen Album Charts positionieren. Mit knappeiner Million Facebookfreunden und mehr als 100 Millionen Video-Viewsauf Youtube gehoÌ^rt Eko Fresh auch im Internet zu den Größten desdeutschen Rap und hat sich so seine Platz im Rap-Olymp gesichert.Pressekontakt:rbb-PresseteamMark Stuntzmark.stuntz@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell