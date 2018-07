Unfall im Ausland: Wie verhält man sich richtig? (FOTO)

Coburg (ots) -- Fast die Hälfte aller Auslandsschäden ereignen sich im Sommer- Unfallbericht: Unterschiedliche Beweiskraft in unterschiedlichenLändern- Zuhause oder im Ausland reparieren?Sommer, Sonne - Ferien: ein unschlagbarer Dreiklang. Wer rechnetjetzt mit einem Unfall? Doch eine aktuelle Auswertung der HUK-COBURGzeigt, Urlaubszeit ist Unfallzeit. 43 Prozent aller Auslandsschädendes vergangenen Jahres ereigneten sich in den Sommermonaten Juli bisSeptember - durchschnittliche Schadenhöhe 3.500 EUR. ImSchadenranking liegt Italien mit 17% knapp vor Österreich mit 16% undFrankreich mit 11% aller Kraftfahrthaftpflicht-Schäden. Aber egal,wohin die Reise geht, am gefährlichsten ist das Ein- und Ausparken.Zweithäufigste Schadenursache sind Auffahrunfälle.Was ist zu tun, wenn es im Ausland gekracht hat? Die HUK-COBURGrät, vor dem Aussteigen eine Warnweste anzuziehen. In den meisteneuropäischen Ländern (Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich,Italien, Kroatien, Luxemburg, Montenegro, Norwegen, Österreich,Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien,Tschechien, Ungarn) ist das Tragen mittlerweile Pflicht. Wer ohneerwischt wird, muss zahlen: Wie hoch das Bußgeld ausfällt, istunterschiedlich: Die Spanne reicht von 14 Euro bis zu 1.400 Euro. Invielen Ländern müssen nicht nur Auto- sondern auch Motorradfahrer miteiner Leuchtweste ausgestattet sein. Ebenso variabel gehen dieStaaten mit der Frage um, ob Warnwesten nur für den Fahrer oder füralle Fahrzeuginsassen vorhanden sein müssen. Mit einem Exemplar fürjeden ist man immer auf der sicheren Seite. Genauso wichtig wie dieWeste ist das Absichern der Unfallstelle mit einem Warndreieck. Liegtdie Unfallstelle in einer Kurve oder vor einer Kuppe, muss dasDreieck immer davor aufgestellt werden.Zudem gibt es Staaten, wie zum Beispiel Polen oder Rumänien, dievorschreiben, jeden Unfall der Polizei zu melden. Um nichts falsch zumachen, ist ein Anruf bei der Polizei also immer richtig. Selbst wennsie - wie mancherorts üblich - nur große Sach- oder Personenschädenaufnimmt.Mit oder ohne Polizei, ein Unfall muss protokolliert werden. Nurwer Ansprüche belegen kann, hat Anspruch auf Entschädigung. Deshalbgehört der europäische Unfallbericht - den man bei seinerKfz-Versicherung bekommt - ins Handschuhfach. Wer die Fragen nachPersonalien, Versicherung und Unfallhergang sorgfältig beantwortet,hat eine solide Basis für die Schadenregulierung gelegt. Namen undAdressen von eventuellen Zeugen sollten ebenso notiert, wie Fotos vonder Unfallstelle gemacht werden. Den Europäischen Unfallbericht gibtes für manche Länder zweisprachig. Hat der Unfallgegner gleichfallseinen dabei, kann man sich darauf verlassen, dass die Fragenidentisch sind.Wichtig: In Frankreich oder den Benelux-Staaten kommt demEuropäischen Unfallbericht eine ungleich wichtigere Rolle zu als inDeutschland. Der Unterschreibende erkennt den Inhalt unwiderruflichan. Anmerkungen oder Widersprüche müssen unbedingt unter Punkt 14festgehalten werden. Bei Widersprüchen oder Sprachschwierigkeitenfüllt am besten jeder seinen eigenen Bericht aus und unterzeichnetihn. Anschließend werden die Kopien ausgetauscht.Nicht allein in diesem Punkt unterscheidet sich dieSchadenregulierung der einzelnen Länder. Sobald es im Ausland kracht,gilt in der Regel nationales Recht: So stehen GeschädigtenWertminderung, Anwalts-, Gerichts- oder auch Mietwagenkosten z.B.nicht in allen europäischen Staaten zu. Kfz-Versicherte mit einerAusland-Schadenschutz-Versicherung müssen darüber nicht nachdenken.Dieses Zusatzmodul zur Kfz-Haftpflichtversicherung garantiert, dassder eigene Versicherer Personen- und Sachschäden so reguliert, alshätte sich der Unfall im Inland ereignet. Statt der gegnerischenKfz-Haftpflichtversicherung reguliert dann der eigene Versicherer dendurch einen Dritten verursachten Schaden.Reparatur im Urlaub oder zu HauseNatürlich trübt ein Unfall die Urlaubsfreude, doch muss er denUrlaub nicht komplett verderben. Ist das Auto nicht mehr fahrbereit,gibt es ungeklärte Fragen oder Sprachschwierigkeiten: EinSchutzbrief, wie ihn die meisten Kfz-Versicherer anbieten, hilft.Am besten speichert man die Notrufnummer vor Reiseantritt - gleichmit deutscher Vorwahl - auf dem Handy. Hat der Schutzbriefanbietereine App, gehört auch sie auf das Mobiltelefon.Nach der Kontaktaufnahme kümmert sich der Schutzbriefanbieter umdie Pannen- und Unfallorganisation. Entweder wird das Auto vor Ortfahrbereit gemacht oder zur Reparatur in eine Werkstatt abgeschleppt.Auch bei Verständigungsproblemen helfen die Assistance-Mitarbeiter.Verzögert sich die Reparatur, bietet ein Schutzbrief in der Regelauch Unterstützung bei der Umorganisation des Urlaubs. Die Fahrt kanndurchaus für ein paar Tage unterbrochen werden oder man setzt sie miteinem Mietwagen oder per Bahn fort und holt das reparierte Autospäter ab. Ob in der Werkstatt beim Reparaturauftrag oder beimAnmieten eines Pkw, eine der üblichen Kreditkarten gehört insPortemonnaie. Dabei geht es beim Mietwagen nicht um das Bezahlen,sondern um die Hinterlegung der erforderlichen Sicherheitskaution.Ist der Unfallwagen fahrbereit, steht der Reparatur zu Hausenichts im Weg. Schadenersatzansprüche lassen sich jederzeit vonDeutschland aus geltend machen. Alle Versicherer in der EU müssenentweder selbst in jedem anderen EU-Staat regulieren oder dort einenSchadenbeauftragten für die Regulierung haben.Enthält die eigene Kfz-Versicherung nicht das ZusatzmodulAuslandsschaden-Schutzversicherung, hilft zu Hause auch derZentralruf der Autoversicherer (Tel. 0800-250 260 0; aus dem Ausland:0049 40 300 330 300) weiter. Mit dem gegnerischen Autokennzeichenlässt sich der Schadenregulierungsbeauftragte finden.Selbstverständlich erfolgt die Schadenregulierung in derMuttersprache des Geschädigten. Hat die gegnerische Vesicherung oderihr Repräsentant drei Monate nichts von sich hören lassen, kann mansich auch an die Entschädigungsstelle der Verkehrsopferhilfe inBerlin wenden.