Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen 2018: Mehr als 10 Millionen Liter freigesetzt/Rund 10 % weniger Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen als im Vorjahr

Wiesbaden (ots) - Im Jahr 2018 wurden in Deutschland 2 448 Unfällemit wassergefährdenden Stoffen registriert. Dabei traten 10,3Millionen Liter Schadstoffe unkontrolliert in die Umwelt aus. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, verringerte sichdie Zahl der Unfälle um rund 10 % gegenüber dem Vorjahr. Diefreigesetzte Menge wassergefährdender Stoffe war um 450 000 Literoder 4,2 % geringer als 2017. 3,2 Millionen Liter der freigesetztenSchadstoffe konnten nicht wiedergewonnen, anschließend genutzt oderordnungsgemäß entsorgt werden. Sie schadeten der Umwelt dauerhaft.Bei Verkehrsunfällen mit Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- undLuftfahrzeugen ereigneten sich 1 713 Unfälle, bei denen 700 000 Literwassergefährdende Stoffe freigesetzt wurden. Davon konnten 210 000Liter nicht wiedergewonnen werden. Dies entspricht 30,2 % derfreigesetzten Menge.In Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen wie zumBeispiel Biogasanlagen oder Heizölverbraucheranlagen ereigneten sich735 Unfälle, bei denen 9,6 Millionen Liter Schadstoffe freigesetztwurden. Von diesen konnten rund 3,0 Millionen Liter (31,3 %) nichtwiedergewonnen werden. Bei 7,3 Millionen Liter der freigesetztenMenge handelt es sich um den "allgemein wassergefährdenden" Stoff"Jauche, Gülle und Silagesickersaft sowie vergleichbare in derLandwirtschaft anfallende Stoffe (JGS)". In großen Mengen oder beibesonderen örtlichen Verhältnissen kann JGS Gewässer und Bödengefährden.Bei den 30 registrierten Unfällen mit Biogasanlagen wurden 3,8Millionen Liter wassergefährdende Stoffe freigesetzt. Davon konnten1,0 Millionen Liter (26 %) nicht wiedergewonnen werden undverunreinigten überwiegend Oberflächengewässer.Weitere Auskünfte:Erhebung bestimmter klimawirksamer Stoffe Telefon: +49 (0)611 / 7582 11 www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell