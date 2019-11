Unfälle vermeiden: Das sollten Sie über den Bremsweg wissen - und beachten!

Hannover (ots) - Das Wissen zum Bremsweg, das alle Autofahrer in der Fahrschuleerwerben, verblasst mit den Jahren. Fehlannahmen und Fehleinschätzungen gewinnendann häufig die Oberhand, sodass das Risiko für schwere Unfälle steigt. Doch wiekönnen Autofahrer der Situation vorbeugen, sich und andere ungewollt in Gefahrzu bringen? Aufklärung und hilfreichen Rat gibt's vom Reifenexperten reifen.com:1) Wissen auffrischen! Die Formel zur Berechnung des Bremswegeslautet: "Geschwindigkeit durch zehn und das Ergebnis mit sichselbst multiplizieren." Zu berücksichtigen ist zudem derReaktionsweg, um die Bremsung einzuleiten - beides zusammenergibt den Anhalteweg.2) Faustformel nutzen! In der Praxis hat sich diese Faustformelbewährt: "Halber Tachowert als Mindestabstand zum Vordermann!"Außerorts bieten die Leitpfosten einen Anhaltspunkt, weil derenEntfernung zueinander 50 Meter beträgt.3) Wetter- und Straßenverhältnisse beachten! Regen, Schnee, Eis,aber auch Verschmutzungen oder ein schlechter Zustand derFahrbahn verlängern den Bremsweg teils erheblich. Unter solchenBedingungen ist ein doppelter Sicherheitsabstand zu empfehlen.4) Gute Bereifung! Für den Bremsweg sind saisonal passendeAutoreifen von entscheidender Bedeutung. Die Reifen solltennicht älter als zehn Jahre sein und ausreichend Profiltiefe(mindestens 4 Millimeter) sowie den korrekten Reifendruckaufweisen.5) Bußgeld vermeiden! Gedankenlosigkeit in puncto Mindestabstandist nicht nur gefährlich, sondern es drohen empfindlicheStrafen. Diese reichen von Bußgeldern bis hin zu Fahrverbot.Fahranfänger müssen darüber hinaus mit einer Nachschulung sowieeiner Verlängerung der Probezeit rechnen.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifen und Räder mitbreitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen, den Onlineshop reifen.com(von 2014 bis 2019 Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlandsbedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 3.750 Montagepartner, dieServiceleistungen erbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowie Zubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSarah KrullSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112152/4450552OTS: reifencom GmbHOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell