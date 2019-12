Berlin (ots) - Ein Immobilieneigentümer vermietete eine Wohnung an Mitgliedereiner Wohngemeinschaft. Er selbst behielt in dem besagten Objekt noch einen Raumals Büro für sich. Im Flur der WG war eine Überwachungskamera angebracht - unddas, obwohl im Mietvertrag lediglich von einer Kamera "vor der Haustür" die Redegewesen war. Angesichts dieser dauerhaften, nicht verabredeten Überwachungsprach die Justiz nach Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBSeinem der Mieter das Recht auf eine fristlose Kündigung zu. Die Anbringung derKamera im Inneren der Wohnung sei unter anderem deswegen als besondersschwerwiegend zu beurteilen, als man davon ausgehen müsse, dass Bewohner dasBadezimmer "nicht immer vollumfänglich bekleidet" aufsuchten. Die ins Feldgeführten Sicherheitsargumente des Eigentümers könnten hier nicht überzeugen.(Amtsgericht München, Aktenzeichen 432 C 2881/19)Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35604/4455682OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell