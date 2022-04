Unerwünschte Apps vollständig deinstallieren mit dem kostenlosen App-Deinstallationsprogramm von SpyHunter für Mac, um Speicherplatz freizugeben

Dublin (ots/PRNewswire) -SpyHunter for Mac von EnigmaSoft Limited, eine leistungsstarke Anti-Malware-Anwendung, enthält ein kostenloses, benutzerfreundliches App-Deinstallationsprogramm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3491251-1&h=619347535&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3491251-1%26h%3D451949261%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%2523mac%26a%3Dfree%252C%2Beasy-to-use%2BApp%2BUninstaller&a=kostenloses%2C+benutzerfreundliches+App-Deinstallationsprogramm), mit dem Sie unerwünschte Apps vollständig von Ihrem Mac deinstallieren können. Mit dem App-Deinstallationsprogramm können Mac-Benutzer nicht mehr benötigte Apps sowie verbleibende Junk-Dateien leicht aufspüren und entfernen.Bei der manuellen Deinstallation von Programmen gibt es oft versteckte Restdateien, die nicht entfernt werden. Diese nicht gelöschten Dateien nehmen Platz auf der Festplatte Ihres Macs ein. Das App-Deinstallationsprogramm von SpyHunter für Mac verfügt über eine integrierte Scan-Engine, die übrig gebliebene Dateien aufspürt und löscht. So stellen Sie sicher, dass das/die ausgewählte(n) Programm(e) und alle dazugehörigen Daten vollständig von Ihrem Computer entfernt werden. SpyHunter für Mac enthält auch eine Startup Manager-Funktion, mit der Benutzer ihre Mac-Starteinstellungen konfigurieren und feineinstellen können, um den Startvorgang zu optimieren und möglicherweise zu beschleunigen.Um die kostenlose Testversion von SpyHunter für Mac herunterzuladen und das Programm zur Deinstallation von Apps sowie seine Anti-Malware-Funktionen auszuprobieren, besuchen Sie: https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/#mac (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3491251-1&h=2074929532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3491251-1%26h%3D166305133%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%2523mac%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%2523mac&a=https%3A%2F%2Fwww.enigmasoftware.com%2Fproducts%2Fspyhunter%2F%23mac) .Welchen Nutzen hat das kostenlose App-Deinstallationsprogramm von SpyHunter für Mac für Sie?Das App-Deinstallationsprogramm von SpyHunter für Mac:- Entfernt Restdateien und unerwünschte Apps, um Speicherplatz freizugeben- Verbessert die persönliche Privatsphäre und Sicherheit- Deinstalliert unerwünschte Software, die immer wieder mit „Erzwungene Deinstallation" angezeigt wird- Bietet einen detaillierten Snapshot aller installierten Apps- Identifiziert Apps, die Systemspeicher und andere Ressourcen verbrauchen- Nutzt die Funktionen von SpyHunter für Mac zum Entfernen von Malware & PUPsWeitere Informationen über das KOSTENLOSE App-Deinstallationsprogramm von SpyHunter für Mac finden Sie unter: https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/#mac (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3491251-1&h=2074929532&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3491251-1%26h%3D166305133%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%2523mac%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fproducts%252Fspyhunter%252F%2523mac&a=https%3A%2F%2Fwww.enigmasoftware.com%2Fproducts%2Fspyhunter%2F%23mac). Der Zugriff auf und die kostenlose Nutzung des App-Deinstallationsprogramms von SpyHunter für Mac ist Teil der Nutzungsbedingungen von SpyHunter für Mac und unterliegt diesen.Informationen zu EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3491251-1&h=3797904808&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3491251-1%26h%3D1128244174%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.enigmasoftware.com%252Fabout-us%252F%26a%3DEnigmaSoft%2BLimited&a=EnigmaSoft+Limited) ist ein privates irisches Unternehmen mit Büros und Hauptsitz in Dublin, Irland. EnigmaSoft ist vor allem für die Entwicklung und den Vertrieb von SpyHunter 5 und SpyHunter für Mac, fortschrittlichen Anti-Malware-Apps, bekannt. SpyHunter erkennt und entfernt Malware, verbessert den Schutz der Privatsphäre im Internet und beseitigt Sicherheitsbedrohungen - und kümmert sich um Probleme wie Malware, Ransomware und andere bösartige Sicherheitsbedrohungen, die Millionen von PC- und Mac®-Benutzern im Internet betreffen. SpyHunter 5 hat in Vergleichstests von unabhängigen Testlabors wie AV-TEST Bestnoten erhalten. SpyHunter 5 wurde außerdem von , AppEsteem, Checkmark Certified (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3491251-1&h=2355662585&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3491251-1%26h%3D1930352775%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.checkmarkcertified.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2019%252F03%252Fcheckmark_report_remed_enigma2019_1.0.pdf%26a%3DCheckmark%2BCertified&a=Checkmark+Certified) und zertifiziertTRUSTe.Verbindung mit EnigmaSoft: Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTubeFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1778314/spyhunter_for_mac_app_uninstaller.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3491251-1&h=2692296757&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3491251-1%26h%3D3353680297%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1778314%252Fspyhunter_for_mac_app_uninstaller.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1778314%252Fspyhunter_for_mac_app_uninstaller.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1778314%2Fspyhunter_for_mac_app_uninstaller.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/802706/EnigmaSoft___Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3491251-1&h=2213424912&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3491251-1%26h%3D2332132426%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F802706%252FEnigmaSoft___Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F802706%252FEnigmaSoft___Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F802706%2FEnigmaSoft___Logo.jpg)Pressekontakt:Patrick Morganelli,info@enigmasoftware.com,+1-888-360-0646Original-Content von: EnigmaSoft Limited, übermittelt durch news aktuell