Unerlaubte Telefonwerbung nimmt weiter zu

BERLIN (dpa-AFX) - Unerlaubte Werbeanrufe und Abzocke am Telefon sind trotz verschärfter Gesetze weiter auf dem Vormarsch.



Im vergangenen Jahr wurden mehr Verbraucher Opfer unseriöser Geschäftemacher, wie nach Angaben der Bundesregierung aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervorgeht. Danach gingen 2016 bei der Regulierungsbehörde 29 298 schriftliche Beschwerden zu unerlaubter Telefonwerbung ein - nach 24 455 im Jahr davor. Auch die verhängten Bußgelder fielen höher aus: 2016 wurden Strafen in einer Höhe von 895 849 Euro festgesetzt gegenüber 467 350 Euro im Jahr 2015, heißt es in der Antwort des Wirtschaftsministeriums auf eine Frage der Grünen, über die zuvor die "Saarbrücker Zeitung" berichtet hat./sl/DP/mis