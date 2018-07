Unentdeckte Welterbestätten in Montenegro / Europas Trendziel bietet Strand, Berge und Kultur (FOTO)

Podgorica (ots) -Montenegro gilt derzeit als Trendziel in Europa. KristallklaresWasser, lange Sandstrände an der Adria und eine eindrucksvolleBergwelt machen es zur beliebten Urlaubsdestination. Die Unesco hatbereits vier Stätten in dem Land, das nur etwa so groß wieSchleswig-Holstein ist, zum Welterbe erklärt. Eine Schatzkiste also,die entdeckt werden will.Als im April 1979 die Erde bebte und Montenegro die schlimmsteNaturkatastrophe in seiner Geschichte erlebte, war auch daskulturelle Erbe des Landes bedroht. Viele Altstädte entlang der Küstewurden von dem Erdbeben massiv beschädigt. Im selben Jahr setzte dieUnesco die Region von Kotor, als erste Stätte des Landes, auf dieListe des Weltkulturerbes. Trotz der erheblichen Schäden gelang es,die wichtigsten Monumente und historischen Stadtgebiete sorgfältig zurestaurieren und zu rekonstruieren. Die architektonische undhistorische Authentizität blieb dabei bewahrt.Auch die jüngste Welterbestätte Montenegros befindet sich inKotor. Erst im vergangenen Jahr wurde die Befestigungsanlage derStadt, gemeinsam mit fünf weiteren Anlagen in Italien und Kroatien,als venezianische Verteidigungswerke aus dem 16. und 17. Jahrhundertzum Weltkulturerbe erklärt. Ein Spaziergang über die imposantenMauern bis hoch zur Festung Sveti Ivan ist schweißtreibend. Wer sichdennoch auf den Weg hinauf macht, wird mit einer fulminanten Aussichtauf die Stadt und über die Bucht belohnt.Bereits 1980 kam mit dem Nationalpark Durmitor die zweiteWelterbestätte des Landes hinzu. Das von Gletschern geformte Gebiet,das von Flüssen und unterirdischen Bächen durchzogen ist, wurde wegenseiner vielfältigen Flora und Fauna unter den besonderen Schutzgestellt. Mit der Tara-Schlucht nennt der Nationalpark zudem dietiefste Schlucht Europas sein Eigen.Während Kotor und Durmitor längst Bestandteile der Programme derReiseveranstalter sind, erfordern manche Kulturschätze des Landesnoch etwas Entdeckergeist. Erst 2016 wurden die Stećci, diemittelalterlichen Friedhöfe mit ihren markanten Grabsteinen, zumUnesco-Welterbe erklärt. Sie liegen versteckt im Nordwesten desLandes. Keine Touristenmassen sind hier zu finden. KeineSouvenirgeschäfte, die das kulturelle Erbe auf Tassen und T-Shirts inEuro umwandeln wollen. Noch nicht mal ein Hinweisschild. Das wirdsich wohl bald ändern. Doch im Moment muss man aufmerksam über dieschmale Seitenstraße in der Nähe von Zabljak fahren, um die behauenenSteinquader nicht zu verpassen.Manch anderer Kulturschatz des Landes ist mindestens sointeressant, auch wenn er noch nicht von der Unesco geadelt wurden.Zwar haben es einige auf die vorläufige Liste geschafft, aber auf dieoffizielle Anerkennung zum Welterbe warten sie noch. Allen voranDoclea, in der Nähe der Hauptstadt Podgorica. Wie in einemDornröschenschlaf warten die tausende Jahre alten Steine und Gemäuerdarauf, wiederentdeckt zu werden. Aber auch die Altstädte von Bar undUlcinj an der Küste, sowie das historische Zentrum von Cetinje, derehemaligen Königsstadt und das Herz Montenegros, könnten die nächstenKandidaten sein. Unesco hin oder her: Sehenswert sind sie allemal.Informationen zu den Welterbestätten in Montenegro finden sich aufder Internetseite der Unesco unterhttp://whc.unesco.org/en/statesparties/mePressekontakt:Nationale Tourismusorganisation von Montenegro (NTO Montenegro)c/o DEQOM GermanyKarsten Schöpfermontenegro@deqom.comTel.: +49 (0) 47 91 80 19 52 8http://mediaportal.montenegro.travelOffizielle Website:www.montenegro.travelOriginal-Content von: Nationale Tourismusorganisation von Montenegro, übermittelt durch news aktuell