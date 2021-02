Unentdeckte Chance bei diesem Unternehmen?

Liebe Leser, die Börsen spielen aktuell mal wieder verrückt – zumindest an den Nebenwerte-Märkten. Nun hat BioNTech am gestrigen Montag eine sehr gute Nachricht in die Welt gesetzt. Die Welt an den Börsen scheint sich aber nicht zufrieden zu zeigen. Denn der Kurs hat sich schlicht und ergreifend nicht bewegt. BioNTech: Hochwirksam Als Investor im Bereich der Biotechnologie wird Sie das Ergebnis aus Israel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!