Unendlichkeitshaft in Baden-Württemberg? Feuchte Faschisten-Träume!

Stuttgart (ots) - Ein Gesetzentwurf der AfD-Fraktion des baden-württembergischenLandtags sieht eine Unendlichkeitshaft vor. [1] Die Piratenpartei fordert einEnde der grundrechtseinschränkenden Befugniserweiterungen."Unter dem Schlagwort 'NoPolGBW' haben wir uns bereits mit vielen anderenOrganisationen gesammelt um gegen das grausige Polizeigesetz vorzugehen",kommentiert Borys Sobieski, Landesvorstand. "die AfD schließt sich jetzt CDU undGrünen in der Grundrechtserodierung an. Ein Skandal, dass die Freiheit derBürger nichts mehr Wert zu sein scheint."Der Entwurf sieht eine dreimonatige Präventivhaft vor, diese kann beliebig oftverlängert werden. Bereits Transparente die eine Störung vermuten lassen sollenausreichend für eine Haft sein. Ein Rechtsbeistand soll erst ab dem 15. Taggestattet werden."Damit setzt die AfD den Rechtsstaat außer Kraft. Willkürliche Festnahmen, keinAnwalt, das ist nicht zu dulden. Das ist Faschismus! Wer das fordert gehört rausaus unseren Parlamenten", so Sobieski weiter.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/rY7iA6Pressekontakt:Alexander EbhartLandespressesprecherE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 01764 7127628Borys SobieskiLandesvorstandE-Mail: presse@piratenpartei-bw.deMobil: 0175 9549187Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell