"Unendlich kostbar"/ Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) zur Bedeutung der Grundrechte

Hannover (ots) - Zum 70. Jahrestag der Verkündung und desInkrafttretens des Grundgesetzes haben der EKD-Ratsvorsitzende,Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, und Irmgard Schwaetzer, Präsesder Synode der EKD, die Bedeutung der Grundrechte als Basis derfreiheitlichen Demokratie in Deutschland gewürdigt."'Die Würde des Menschen ist unantastbar.': Dieser erste Satz desArtikel 1 ist unendlich kostbar. Entstanden aus der Erfahrung vonLeid, Tod und Verzweiflung, die von deutschem Boden ausgingen, hälter die Menschenwürde als zentralen Wert fest. Staatliche Gewalt, diediesen Wert nicht schützt, sondern missachtet, verliert alleLegitimität. Das macht der zweite Satz unmissverständlich klar",unterstrich Bedford-Strohm die grundlegende Bedeutung des Artikels 1des Grundgesetzes. "Dieser Absatz gilt allen Menschen. Zugleich ister tief in der jüdisch-christlichen Tradition verwurzelt: Der Menschist zum Bilde Gottes geschaffen, davon erzählt die biblischeSchöpfungsgeschichte. In jedem Menschen begegnet uns also dasEbenbild Gottes. Wer Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Glaubensoder ihres Geschlechts abwertet, leugnet diese Kostbarkeit desEinzelnen als Bild Gottes. Die jüdisch-christliche Tradition ernst zunehmen, heißt also: sich auf die Seite der Menschenwürde und desGrundgesetzes zu stellen."Irmgard Schwaetzer betonte, die Religionsfreiheit stehe nichtzufällig zu Beginn des Grundrechtekatalogs in Artikel 4: "Sie ist einzentrales Menschenrecht. Seine Religion frei bekennen und ausüben zukönnen, gehört zur Würde des Menschen dazu", so Schwaetzer. In derDemokratie spielten die Religionen eine wichtige Rolle: "Demokratiekommt ja nicht aus ohne Werte - ganz im Gegenteil. In den Normen desGrundgesetzes sind diese Werte bereits verankert. Die Beziehung desBegriffs der Menschenwürde zur jüdisch-christlichen Tradition zeigtdas ganz deutlich. Darauf kann eine wertebasierte Demokratie gutaufbauen."Bereits im April hatten sich die Evangelische Kirche inDeutschland und die Deutsche Bischofskonferenz in einem GemeinsamenWort mit dem Titel "Vertrauen in die Demokratie stärken" zur Lage derDemokratie in Deutschland geäußert. Das Gemeinsame Wort "Vertrauen indie Demokratie stärken" ist als Broschüre in der Reihe "GemeinsameTexte" (Nr. 26) erschienen und kann unter www.ekd.de unter https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/gemeinsame_texte_26_demokratie_2019.pdfheruntergeladen oder bestellt werden.Hannover, 21. Mai 2019Pressestelle der EKDKatharina Ratschko