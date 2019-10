Understanding China Conference wird mit Fokus auf Globalisierung und Multilateralismus eröffnet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die vierte Understanding ChinaConference wurde am Samstag in Guangzhou eröffnet und bietetausführliche Diskussionen zum Thema "Neue Globalisierung und neueReform- und Öffnungsrunde Chinas".Laut des Organisationskomitees nahmen nahezu 600 Politiker,Strategiker, Wissenschaftler und Unternehmer aus 17 Ländern undRegionen sowie Vertreter internationaler Organisationen an derzweitägigen Veranstaltung teil.Von den Teilnehmern wird erwartet, den umfassendenDiskussionsrunden, Seminaren und Foren beizuwohnen, die sich unteranderem mit der Entwicklung der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater BayArea, globaler Ordnungspolitik und Chinas wirtschaftlichemFortschritt auseinandersetzen.Das internationale Handelssystem, durch das die mit Globalisierungeinhergehenden Möglichkeiten erweitert wurden, sähe sich momentan"starkem Stress" gegenüber, erklärte Ernesto Zedillo, ehemaligerPräsident von Mexiko, auf der Eröffungsfeier.Er rief zu gemeinsamen Maßnahmen für die Wahrung eines globalenMultilateralismus auf und sprach sich für den aktiven Einsatzsämtlicher Länder in Bezug auf Schutz und Stärkung des multilateralenHandelssystems aus.Li Yong, Generaldirektor der UN-Organisation für industrielleEntwicklung, unterstrich diese Ansicht. Er warnte vorprotektionistischen Empfindungen und erklärte, dassWirtschaftssysteme mit geschlossenen Grenzen das Risiko liefen, sichselbstverschuldet von Arbeitsmöglichkeiten undInnovationsinvestitionen auszuschließen.Fachleute lobten die Rolle Chinas im Globalisierungsprozess."Globalisierung sowie Chinas eigene Politik sind äußerstkomplementär und für beide Seiten vorteilhaft. Wir müssen uns dessenbewusst werden, um Chinas Streben nach Globalisierung sowie nacheiner neuen Reformrunde und Öffnungspolitik genau verstehen zukönnen", so Li.China habe viel zur Globalisierung beigetragen, erklärte MartinJacques, Senior Fellow an der Fakultät für Politische Wissenschaftenund Internationale Studien der Universität Cambridge. Er fügte hinzu,dass Inklusivität laut China einen der Hauptbestandteile vonGlobalisierung ausmache, wodurch es China ermöglicht werde, sichreibungsfreier in die Weltwirtschaft zu integrieren."Wir müssen mit der neuen Globalisierung beginnen. Es wird äußerstschwierig sein, doch wir können es schaffen", so Kishore Mahbubani,renommiertes Mitglied des Asia Research Institute der NationalUniversity of Singapore.Die 2013 ins Leben gerufene Understanding China Conference dientals Plattform, die der Welt die Enwicklungsstrategien Chinasnäherbringt.Guangzhou, Hauptstadt der im Süden Chinas gelegenen ProvinzGuangdong und wirtschaftlicher Motor des Landes, spielt bei derReform und Öffnung Chinas eine wichtige Rolle. Guangzhou,mittlerweile nationales Ballungszentrum und weitreichenderKnotenpunkt, konnte sich in Bezug auf Außenhandel, Geschäftsumfeld,industriellen Wandel, internationalen Austausch und sozialeOrdnungspolitik eine solide Grundlage schaffen. Im Einklang mitChinas fortschreitender Öffnungspolitik konnte Guangzhou eine eigeneallumfassende, weitreichende, mehrstufige Öffnung erzielen.Guangzhous BIP konnte sich laut Stadtregierung in den ersten neuenMonaten dieses Jahres um 6,9 Prozent auf über 1,78 Billionen Yuan(252 Milliarden USD) erhöhen.Pressekontakt:Frau LiTel: +86-20-83107576Original-Content von: The Organizing Committee of Understanding China Guangzhou Conference, übermittelt durch news aktuell