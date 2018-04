Undercover unter Trollen / funk-Doku zeigt: So organisiert ist Hass im Netz (FOTO)

Mainz/Berlin (ots) -"Was bedeutet es für dich, Patriot zu sein?" - "Wie stellst du dirDeutschlands Zukunft vor in deinem persönlichen Wunschszenario?" Dassind Einstiegsfragen für ein Bewerbungsgespräch für eine geschlosseneHater-Gruppe. Für die Dokumentation "Lösch Dich: So organisiert istder Hass im Netz" hat sich ein Rechercheteam in das Troll-Netzwerk"Reconquista Germanica" - übersetzt "Rückeroberung Deutschlands" -eingeschleust. Die Doku ist ab sofort online auf Youtube undfunk.net."Reconquista Germanica" wurde im Vorfeld der Bundestagswahl 2017vom rechtsextremen Youtuber mit dem Decknamen Nikolai Alexandergegründet. Die Doku zeigt, wie Mitglieder sich dort absprechen, umWellen von Hass-Kommentaren gegen bestimmte Seiten und Personen zustarten. Sie sind hierarchisch organisiert, täglich gibt es"Befehle", Inhalte auf Youtube, Twitter und Co. mit Hasskommentarenzu fluten oder Memes zu teilen, die rassistische Botschaftenenthalten, um die Stimmung im Netz zu beeinflussen. Durch erhöhtesEngagement wie besonders kreative Memes können Mitglieder in derRangordnung aufsteigen, werden zum "Memelord" oder "Feldjäger". Fürgezielte Hass-Aktionen verwenden sie Begriffe wie"Sondereinsatzkommando".Die organisierten Hater sehen sich "im Infokrieg" um dieMeinungshoheit im Internet. So etwa Martin Sellner, der "Posterboy"der Identitären Bewegung, der als VIP auf dem Reconquista-Serverunterwegs war: "Ich halte das eigentlich für normale Manöver imInfokrieg. Das Haten, das Trollen im Internet ist einfach Bestandteildieses Raums. Wenn man das nicht erträgt, soll man diesen Raum nichtbetreten."Ebenfalls im Interview zu sehen ist Lars Steinke. DerLandesvorsitzende der Jungen Alternative in Niedersachsen sowieMitarbeiter der AfD-Landtagsfraktion in Hannover gibt offen zu, inTrollforen aktiv gewesen zu sein und sich an organisierten Shitstormsbeteiligt zu haben. Aus den Recherchen der Gruppe lässt sichableiten, dass viele Reconquista-Mitglieder aus der rechtsextremenSzene stammen und teilweise in der Identitären Bewegung aktiv sind.Sie sind größtenteils unter 30 Jahren und männlich.Für "Lösch Dich: So organisiert ist der Hass im Netz" war ein Teamum den Youtuber Rayk Anders und den Journalisten Patrick Stegemannein Jahr undercover in Trollforen unterwegs und beobachtete wieShitstorms systematisch geplant werden. Die Dokumentation ist eineProduktion der KOOPERATIVE BERLIN im Auftrag von funk, demContent-Netzwerk von ARD und ZDF.Link zur Doku "Lösch Dich: So organisiert ist der Hass im Netz":go.funk.net/loeschdichLink zum Zusatzmaterial: go.funk.net/loeschdichbonusLink zum Presse-Bildmaterial: https://bit.ly/2HwOP0cPressekontakt:funk Presseteam Email: presse@funk.net Mobil: +49 170 9177990Über funkfunk ist das Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das Online-Inhaltefür 14- bis 29-Jährige bietet. Die über 60 funk-Formate aus denBereichen Information, Orientierung und Unterhaltung sind aufFacebook, Youtube, Snapchat und Instagram sowie auf funk.net zufinden.Original-Content von: funk von ARD und ZDF, übermittelt durch news aktuell