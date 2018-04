Undercover in der Schule: Neues TV-Experiment startet im deutschsprachigen Raum (FOTO)

München (ots) -- "Undercover High" begleitet sieben Erwachsene, die sich alsJugendliche für ein Semester in eine US-amerikanische Highschooleinschleusen.- Das TV-Experiment ermöglicht einen Einblick in den AlltagUS-amerikanischer Schüler im Zeitalter von Smartphone und SocialMedia.- Während ihres Undercover-Einsatzes werden die Teilnehmer unteranderem mit Mobbing, sexueller Belästigung, Ausgrenzung, Gewaltund Drogenabhängigkeit konfrontiert.- A&E zeigt die 12-teilige Doku-Serie als deutsche TV-Premiere abdem kommenden Montag, 16. April, immer montags um 20.15 Uhr inDoppelfolgen. Am 28. Mai wird ab 21.05 Uhr zusätzlich einSpecial mit Expertengesprächen über das Experiment zu sehensein.A&E bringt ein neues TV-Format ins deutsche Fernsehen: In"Undercover High" werden sieben junge Erwachsene im Alter zwischen 21und 26 Jahren als Schüler für ein Semester in die Highland Park HighSchool in Topeka, Kansas, eingeschleust. Das Experiment ermöglichteinen Einblick in den Alltag der Schüler und beleuchtet die Problemeund Themen, die die Teenager beschäftigen. Mit "Undercover High"knüpft A&E an die Erfolgsserie "60 Days In" an, in der Freiwilligeundercover ins Gefängnis gehen.Die jungen Erwachsenen geben sich als ganz normale Schüler aus.Sie nehmen am Unterricht teil, schließen Freundschaften undbeteiligen sich an Schulaktivitäten. Um nicht aufzufallen, versuchendie Teilnehmer, sich auch äußerlich anzupassen. Die Männer rasierensich, um jünger auszusehen, während die 25-jährige Erinbeispielsweise mit einer Zahnspange ausgestattet wird. Von denUndercover-Schülern, die sich mit Ausnahme eines teilnehmendenGeschwisterpaares nicht kennen, hat jeder eine besondere Motivation,um am Projekt teilzunehmen. Jorge beispielsweise (auf dem Foto zusehen), der sich während seiner Schulzeit als homosexuell outete unddeshalb gemobbt wurde, möchte durch Gespräche mit den Schülern fürmehr Toleranz sorgen.Die Schuldirektorin und ausgewählte Vertrauenspersonen sind alseinzige über die wahre Identität der Undercover-Teilnehmerinformiert. Den Schülern der Highland Park High School teilte dieSchulleitung mit, dass ein Kamerateam einen Bericht überamerikanische Schulen drehe.Gleich an ihrem ersten Tag machen die Teilnehmer erschreckendeErfahrungen bezüglich des Umgangs untereinander, aber auch mitLehrern und dem Personal. Daniel, der früher selbst der Klassenclownwar, ist schockiert darüber, wie respektlos mit den Lehrernumgegangen wird. Die Schüler sind mit sich selbst oder mit ihrenHandys beschäftigt und schenken dem Lehrer so gut wie keineBeachtung. Schnell merken die Teilnehmer, wie präsent die sozialenNetzwerke im Leben der Schüler geworden sind und dass die Technologiedie Art und Weise, wie miteinander kommuniziert wird, extremverändert hat. In den zwölf einstündigen Episoden erfahren die Siebenam eigenen Leib (Cyber-) Mobbing, Belästigung und Ausgrenzung undgelangen zu erschreckenden Erkenntnissen darüber, wie durch denEinsatz von Handys und des Internets die Konflikte der Schülerverstärkt werden können. Das Personal ist dabei oft machtlos, da dieProbleme außerhalb der Schule und in der digitalen Welt weitergehenund sich rasch verbreiten.Das Ziel des Programms ist, die Herausforderungen von Schülern unddes Schulpersonals offenzulegen. "Es ist wichtig, dass wir dieBedeutung von öffentlichen Schulen, in denen alle Schüler, ungeachtetihrer Privilegien oder ethnischen Zugehörigkeit, Zugang zu Bildunghaben, verstehen und diese Schulen bei ihren Anstrengungenunterstützen", sagt Dr. Tiffany Anderson von der Schulaufsicht derTopeka Public Schools, die maßgeblich an der Umsetzung des Projektsin der Highland Park High School beteiligt war. "'Undercover High'ermöglicht es uns, lösungsorientierte Gespräche zu führen, die sichauf die Verbesserung des Schulalltags konzentrieren. Das Projektunterstützt Schüler, die sich verschiedenen gesellschaftlichenHerausforderungen stellen, um sich stärker mit der eigenen Realitätauseinander zu setzen". Der Schulleiterin, Dr. Beryl A. New, ist esbesonders wichtig, gegen Mobbing, körperliche Gewalt, Rassismus undDrogenmissbrauch an ihrer Schule vorzugehen, um allen Schülern einenangenehmen Schulalltag zu ermöglichen."Undercover High" wurde für A&E von Lucky 8 TV durch derenTochtergesellschaft Learning Tree Productions produziert. ExecutiveProducer für Lucky 8 sind Gregory Henry, Kimberly Woodard, JeffGrogan, Kelly McClurkin, Charlie Marquardt und Amy Goodman Kass.Executive Producer für A&E sind Elaine Frontain Bryant, Shelly Tatro,Brad Holcman und Molly Ebinger. Lucky 8 TV produzierte für A&Ebereits "60 Days In".A&E schuf einen Stipendienfond, der von der Topeka Public SchoolsFoundation verwaltet wird, um den Schülern der Highland Park HighSchool verbesserte Lern- und Leistungschancen zu bieten. Lucky 8 TVspendete Ressourcen für ein neues Medienzentrum im Schulbezirk.A&E zeigt "Undercover High" ab dem kommenden Montag, 16. April,immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen als deutsche TV-Premiereund damit kurze Zeit nach der Erstausstrahlung in den USA, wo dasFormat Anfang Januar startete. Am 28. Mai wird ab 21.05 Uhrzusätzlich ein Special "Das Follow-up" mit Expertengesprächen überdas Experiment zu sehen sein.Weitere Informationen zum TV-Sender A&E gibt es unterwww.ae-tv.de, www.instagram.com/ae_deutschland/ sowie unterwww.facebook.com/aetvDeutschland.