Under Armour und Carnival Corp.-Aktien: Das ist ungewöhnlich!

Überblick

In der CNBC-Sendung “Fast Money Halftime Report” sprach Pete Najarian über ungewöhnlich hohe Optionsaktivitäten bei Under Armour Inc (NYSE:UAA). Er bemerkte einen Kauf von 6.400 Kontrakten der Oktober-20$-Calls in der ersten Hälfte der Sitzung am Donnerstag.

Bei Carnival Corp (NYSE:CCL) wurden rund 4.000 Kontrakte der Oktober-Calls über 25 $ gehandelt. Optionshändler verkauften auch abwärts gerichtete Puts auf diesen Titel. Najarian sieht das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung