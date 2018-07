Under Armour: Was ist hier nur passiert?

Für die Aktie Under Armour stehen per 25.07.2018, 02:00 Uhr 20,61 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Under Armour zählt zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Under Armour einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Under Armour jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.1. Fundamental: Die Aktie von Under Armour gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 108,44 insgesamt 233 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Apparel & Textile Products", der 32,59 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".

