Under Armour: Klares Umsatzplus!

Im 3. Quartal hat UA ein klares Umsatzplus erzielt. Der Gewinn wurde ebenfalls kräftig verbessert. Allerdings ließ das Wachstumstempo auf dem Heimatmarkt etwas nach. UA steigerte den Umsatz um 22,2% auf 1,47 Mrd $. In Nordamerika, der nach wie vor mit Abstand wichtigsten Region, stiegen die Umsätze um 15,6%. Dem Unternehmen machten die schwierigen Rahmenbedingungen auf dem US-Markt zu schaffen, unter anderem die Insolvenz des Handelspartners Sports Authority.

Die rapide Expansion treibt die Vertriebs- und Verwaltungskosten in die Höhe

Anleger befürchten zudem, dass sich die Marke, die in den vergangenen Jahren dynamisch gewachsen war, in der Heimat langsam dem Sättigungsniveau nähert. Im Ausland konnte UA sein Wachstumstempo beschleunigen. Dort stieg der Umsatz um 73,3%. Der Anteil des internationalen Geschäfts am Gesamtumsatz beläuft sich damit mittlerweile auf 15%. Das Segment Connected Fitness kam weltweit auf 20,2 Mio $ (+39,8%). Die Bruttomarge sank auch aufgrund von Rabattaktionen und negativen Währungseffekten von 48,8 auf 47,5%.

Zudem stiegen angesichts der rapiden Expansion die Vertriebs- und Verwaltungskosten. Daher konnte das operative Ergebnis nicht mit dem Umsatzwachstum mithalten. Es stieg um 16,3% auf 199,3 Mio $. Aufgrund niedrigerer Sonderbelastungen legte der Gewinn um knapp 28% auf 128,2 Mio $ zu. Für 2016 rechnet der Sportartikelhersteller mit einem Umsatzwachstum um 24% auf 4,9 Mrd $ und einer Verbesserung des operativen Gewinns um 4 bis 5%.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

