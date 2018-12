Under Armour: Jetzt geht’s los!

Am 18.12.2018, 22:44 Uhr notiert die Aktie Under Armour an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 18,41 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter".

Unsere Analysten haben Under Armour nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Under Armour sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 14 Hold, 8 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 2 als Hold und 2 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Under Armour. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 18,19 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -1,14 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 18,4 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Under Armour. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 64,16 liegt Under Armour über dem Branchendurchschnitt (123 Prozent). Die Branche "Apparel & Textile Products" weist einen Wert von 28,82 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.